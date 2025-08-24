Así le fue a Franco Mastantuono en su primera titularidad en el Real Madrid

A los 33 minutos estuvo cerca de marcar cuando Arda Güler le lanzó un centro desde el sector izquierdo y Mastantuono no llegó a conectar con efectividad con su pierna derecha.
El gol finalmente llegó, aunque el jugador argentino no participó de la jugada. Aurélien Tchouaméni recuperó la pelota en la mitad del campo de juego y Ricardo de Burgos, árbitro del encuentro, no sancionó falta y fue Arda Güler quien asistió a Kylian Mbappe para que abriera el marcador.
Ya sin Franco Mastantuono dentro de la cancha el Real Madrid convirtió el segundo gol gracias - nuevamente - a la habilidad de Kylian Mbappe quien recibió un pase de Vinicius. Para cerrar la goleada, en el minuto 93 Vinicius convirtió el 3 a 0 tras la asistencia de Brahim Diaz, justo el reemplazante de Mastantuono.
El próximo partido del Real Madrid
El Real Madrid tiene seis puntos ya que en la primera fecha de la Liga de España venció al Osasuna por 1 a 0, por lo tanto, marcha con puntaje perfecto.
Franco Mastantuono
A Franco Mastantuono no le sancionaron un penal a favor.
En la próxima fecha recibirá en el Santiago Bernabéu al Mallorca, equipo que perdió en su debut por 3 a 0 frente al Barcelona y empató en la segunda fecha 1 a 1 contra el Celta; y, seguramente, Franco Mastantuono volverá a tener la posibilidad de mostrar su magia en el Viejo Continente.