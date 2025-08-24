Franco Mastantuono jugó 63 minutos.

El Real Madrid visitó al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere por la segunda fecha de la Liga de España y el técnico del conjunto blanco decidió que Franco Mastantuono debutara como titular (ya había tenido su debut ingresado a los 68 minutos contra Osasuna).

El mediocampista causó una buena impresión en su primer partido y Xabi Alonso confirmó minutos antes del encuentro que el jugador de 18 años iba a jugar desde el inicio causando una revolución en internet ya que los hinchas se mostraron contentos con la noticia.

Así le fue a Franco Mastantuono en su primera titularidad en el Real Madrid

Franco Mastantuono jugó 63 minutos en la victoria del Real Madrid por sobre el Real Oviedo teniendo una actuación aceptable y mostrando que se asocia muy bien con Arda Güler y Kylian Mbappe. A los 14 minutos del primer tiempo no le cobraron un claro penal cuando cayó dentro del área tras ser sujetado por dos rivales.

A los 33 minutos estuvo cerca de marcar cuando Arda Güler le lanzó un centro desde el sector izquierdo y Mastantuono no llegó a conectar con efectividad con su pierna derecha.

El gol finalmente llegó, aunque el jugador argentino no participó de la jugada. Aurélien Tchouaméni recuperó la pelota en la mitad del campo de juego y Ricardo de Burgos, árbitro del encuentro, no sancionó falta y fue Arda Güler quien asistió a Kylian Mbappe para que abriera el marcador.

Ya sin Franco Mastantuono dentro de la cancha el Real Madrid convirtió el segundo gol gracias - nuevamente - a la habilidad de Kylian Mbappe quien recibió un pase de Vinicius. Para cerrar la goleada, en el minuto 93 Vinicius convirtió el 3 a 0 tras la asistencia de Brahim Diaz, justo el reemplazante de Mastantuono.

El próximo partido del Real Madrid

El Real Madrid tiene seis puntos ya que en la primera fecha de la Liga de España venció al Osasuna por 1 a 0, por lo tanto, marcha con puntaje perfecto.

En la próxima fecha recibirá en el Santiago Bernabéu al Mallorca, equipo que perdió en su debut por 3 a 0 frente al Barcelona y empató en la segunda fecha 1 a 1 contra el Celta; y, seguramente, Franco Mastantuono volverá a tener la posibilidad de mostrar su magia en el Viejo Continente.

