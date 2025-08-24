Punto Feng Fu Punto Feng Fu, usado en la medicina china tradicional.

En la medicina tradicional china, el punto Feng Fu es conocido como "mansión del viento" y se utiliza para tratar diversas dolencias, incluyendo dolores de cabeza, dolor de cuello y afecciones relacionadas con el viento (patógeno).

¿Qué ocurre si colocamos un cubo de hielo en la nuca?

Si pones hielo en el punto Feng Fu, tu cuerpo se rejuvenecerá, lo que te hará sentir lleno de vida y salud.

Mejorar la calidad del sueño.

Mejora tu estado de ánimo.

Cure su sistema digestivo.

Ayuda a aliviar los resfriados.

Ayuda a aliviar dolores de cabeza, dolor de muelas y dolor en general.

Ayuda en la cura de enfermedades respiratorias y enfermedades cardiovasculares.

Ayuda con problemas de tiroides.

Ayuda a la salud mental.

El hielo debe estar en el punto Feng Fu por al menos unos 20 minutos al día. Se aconseja realizar esto en la mañana antes del desayuno y en la noche antes de acostarse.

Hielo Se recomienda colocar un hielo en el punto Feng Fu al menos 20 minutos por día.

Es importante destacar que los beneficios no aparecerán rápido y como por arte de magia, sino que hay que ser constantes con la manipulación del hielo en el punto Feng Fu. En caso de no poder tolerar el frío por mucho tiempo, puedes envolver el cubo de hielo en un pañuelo, en un repasador o en cualquier tela que permita el paso del frío pero no de manera directa.