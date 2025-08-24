El punto Feng Fu es usado en la medicina tradicional china

Algunas personas no toleran el contacto de su piel con algo que esté frío, como por ejemplo ocurre con el agua. Sin embargo, y aunque no lo creas, estar en contacto con superficies o con algún objeto helado puede brindarle muchos beneficios al cuerpo.

Existe un caso concreto en el cual un simple cubo de hielo colocado por un par de minutos en la nuca (exactamente en el punto Feng Fu) puede causar una reacción inesperada en nuestro cuerpo.

¿Cómo ubicar correctamente el punto Feng Fu en la nuca?

El famoso punto Feng Fu, también conocido como DU 16, es un punto de acupuntura ubicado en la base del cráneo, en la depresión entre la protuberancia occipital y la primera vértebra cervical.

Punto Feng Fu
En la medicina tradicional china, el punto Feng Fu es conocido como "mansión del viento" y se utiliza para tratar diversas dolencias, incluyendo dolores de cabeza, dolor de cuello y afecciones relacionadas con el viento (patógeno).

¿Qué ocurre si colocamos un cubo de hielo en la nuca?

Si pones hielo en el punto Feng Fu, tu cuerpo se rejuvenecerá, lo que te hará sentir lleno de vida y salud.

  • Mejorar la calidad del sueño.
  • Mejora tu estado de ánimo.
  • Cure su sistema digestivo.
  • Ayuda a aliviar los resfriados.
  • Ayuda a aliviar dolores de cabeza, dolor de muelas y dolor en general.
  • Ayuda en la cura de enfermedades respiratorias y enfermedades cardiovasculares.
  • Ayuda con problemas de tiroides.
  • Ayuda a la salud mental.

El hielo debe estar en el punto Feng Fu por al menos unos 20 minutos al día. Se aconseja realizar esto en la mañana antes del desayuno y en la noche antes de acostarse.

Hielo
Es importante destacar que los beneficios no aparecerán rápido y como por arte de magia, sino que hay que ser constantes con la manipulación del hielo en el punto Feng Fu. En caso de no poder tolerar el frío por mucho tiempo, puedes envolver el cubo de hielo en un pañuelo, en un repasador o en cualquier tela que permita el paso del frío pero no de manera directa.

