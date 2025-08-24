En ellas, se puede apreciar erupciones de plasma apiladas las unas sobre las otras y detalles del viento solar, siendo datos únicos para los científicos.

La sonda fue lanzada al espacio en 2018, con el propósito de acercarse lo más posible para explorar la corona y el viento solar.

De esta manera, el artefacto se aproximó 6,1 millones de kilómetros de la superficie solar. A esa distancia extrema, la nave se sumergió durante varios días alrededor del perihelio.

Según el sitio tusbuenasnoticias.com, la misión, que lleva el apellido del astrofísico estadunidense Eugene Parker, quien describió por primera vez en 1958 el fenómeno de los vientos solares, representa un récord de proximidad, algo que replicaron dos veces desde entonces, en marzo y junio, siguiendo un ciclo de 88 días.

nasa Imágenes cercanas. La NASA publicó fotos del Sol tomadas por una sonda.

Equipado con avanzados instrumentos científicos, el artefacto recogió datos visuales de una región del Sol jamás vista por herramientas humanas.

Para hacerse una idea: si la distancia entre la Tierra y el Sol fuera de un kilómetro, Parker habría estado a solo 40 metros de la estrella.

De esta manera, la única cámara de la nave tomó las imágenes mientras Parker exploraba la capa más externa de la atmósfera del Astro Padre, llamada corona.

nasa3 Fotos del Sol. La NASA publicó fotos cercanas del Sol que sacó la sonda Parker.

Tras meses de procesamiento, las fotografías resultantes muestran detalles sin precedentes del Sol.

"Estos nuevos datos nos ayudarán a mejorar enormemente nuestras predicciones de meteorología espacial para garantizar la seguridad de nuestros astronautas y la protección de nuestra tecnología aquí en la Tierra y en todo el sistema solar", declaró Nicky Fox, administrador asociado de la NASA.

En esta imagen revelada, se puede apreciar el viento solar, que fluye desde la izquierda de la imagen, trazando una estructura llamada capa de corriente heliosférica. Con estos datos, se ha mejorado la capacidad de anticipar amenazas solares.