Así podría verse la construcción de la NASA en la Luna.

Estados Unidos planea marcar territorio en el espacio de una manera que pocos imaginaron hace décadas. La NASA anunció que acelerará sus planes para construir un reactor nuclear en la Luna, con una meta de completar esta construcción antes de 2030. El proyecto busca establecer una fuente de energía confiable para las futuras misiones tripuladas al satélite natural.

El proyecto inicial contemplaba un sistema de fisión de 40 kilovatios que estaría listo para el lanzamiento a principios de la década de 2030. Ahora, según informó el portal norteamericano Politico, el administrador interino de la NASA Sean Duffy está preparando una directiva más ambiciosa que busca desarrollar un reactor de 100 kilovatios para ser lanzado en 2030.

Por qué la Luna necesita energía de la NASA

La energía solar presenta limitaciones importantes para cualquier construcción lunar permanente. Cuando la Luna rota, experimenta noches que duran aproximadamente dos semanas terrestres, lo que hace impracticable depender únicamente de paneles solares para alimentar una base con tripulación. Los astronauts necesitan una fuente de energía confiable y constante para sobrevivir en el ambiente hostil del espacio.

Un reactor nuclear resuelve este problema energético de manera eficiente. La tecnología de fisión puede proporcionar electricidad de forma continua, sin importar si el Sol ilumina la superficie lunar o no.

La NASA quiere tener misiones más duraderas en la Luna.

La directiva que Duffy está por anunciar solicita propuestas de la industria para desarrollar este reactor de 100 kilovatios. El documento enfatiza que este proyecto constituye "una consideración clave para el regreso de los astronautas a la superficie lunar", según reportó Politico.

El programa Artemis de la NASA busca establecer una o más bases en la superficie de la Luna hacia 2030. Estos asentamientos permanentes requerirán sistemas energéticos robustos que funcionen durante largos períodos sin mantenimiento desde la Tierra.

La carrera espacial del siglo XXI

China también planea establecer una base lunar en asociación con Rusia y otras naciones, lo que añade un elemento de competencia geopolítica al proyecto de construcción nuclear de la NASA. La directiva de Duffy está diseñada específicamente para ganarle a China en esta carrera hacia el dominio lunar, según las fuentes consultadas por Politico.

El documento oficial establece que la primera nación que logre instalar un reactor en la Luna podría "declarar una zona de exclusión, lo que inhibiría de manera importante a Estados Unidos".

Donald Trump designó a Sean Duffy como administrador interino de la NASA el 9 de julio, después de retirar la nominación de Jared Isaacman como director principal de la agencia. Duffy trabajó como presentador de Fox Business Channel y también ocupa el cargo de Secretario de Transporte de Estados Unidos.

