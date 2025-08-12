Un reactor nuclear resuelve este problema energético de manera eficiente. La tecnología de fisión puede proporcionar electricidad de forma continua, sin importar si el Sol ilumina la superficie lunar o no.

astronautas nasa La NASA quiere tener misiones más duraderas en la Luna.

La directiva que Duffy está por anunciar solicita propuestas de la industria para desarrollar este reactor de 100 kilovatios. El documento enfatiza que este proyecto constituye "una consideración clave para el regreso de los astronautas a la superficie lunar", según reportó Politico.

El programa Artemis de la NASA busca establecer una o más bases en la superficie de la Luna hacia 2030. Estos asentamientos permanentes requerirán sistemas energéticos robustos que funcionen durante largos períodos sin mantenimiento desde la Tierra.

La carrera espacial del siglo XXI

China también planea establecer una base lunar en asociación con Rusia y otras naciones, lo que añade un elemento de competencia geopolítica al proyecto de construcción nuclear de la NASA. La directiva de Duffy está diseñada específicamente para ganarle a China en esta carrera hacia el dominio lunar, según las fuentes consultadas por Politico.

El documento oficial establece que la primera nación que logre instalar un reactor en la Luna podría "declarar una zona de exclusión, lo que inhibiría de manera importante a Estados Unidos".

Donald Trump designó a Sean Duffy como administrador interino de la NASA el 9 de julio, después de retirar la nominación de Jared Isaacman como director principal de la agencia. Duffy trabajó como presentador de Fox Business Channel y también ocupa el cargo de Secretario de Transporte de Estados Unidos.