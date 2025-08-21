Inicio Sociedad NASA
Mejor que Hollywood: la NASA ya tiene un plan para defender la Tierra de un asteroide

Científicos de NASA revelaron datos inéditos sobre la misión DART que cambió para siempre nuestra capacidad de proteger el planeta de amenazas espaciales

Cuando las películas de Hollywood imaginan el impacto de un asteroide contra la Tierra, suelen mostrar explosiones espectaculares y destrucción masiva. Pero la realidad superó la ficción el 26 de septiembre de 2022, cuando la NASA ejecutó con éxito el primer plan real de defensa planetaria de la historia. Los resultados, publicados este 21 de agosto, demuestran que proteger nuestro planeta de rocas espaciales ya no es ciencia ficción.

La misión DART alcanzó a Dimorphos, un asteroide del tamaño de un estadio de fútbol, después de volar más de 5 millones de millas desde la Tierra. El impacto liberó 35.3 millones de libras de material rocoso al espacio, una cantidad 30,000 veces mayor que la masa de la nave espacial.

Imágenes únicas

LICIACube, un satélite italiano del tamaño de una caja de zapatos, capturó las primeras fotografías cercanas del momento exacto del choque. Las imágenes muestran una nube masiva de escombros emanando de Dimorphos, creando una cola similar a la de un cometa que se extendió por miles de kilómetros.

Ramin Lolachi, científico investigador del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, describió el fenómeno: "la pluma de material liberada del asteroide fue como una ráfaga corta de un motor de cohete". El impacto acortó la órbita de Dimorphos alrededor de su compañero Didymos en 33 minutos, una alteración que los astrónomos pudieron medir desde observatorios terrestres ubicados a 6.8 millones de millas.

La prueba que la NASA realizó en Dimorphos fue muy exitosa y puede cambiar la forma en la que la Tierra se defiende de amenazas planetarias.

Los científicos descubrieron que la mayor parte del material expulsado consistía en partículas grandes de aproximadamente un milímetro. El análisis reveló que casi el 45% de la masa total permaneció oculta en las regiones más densas de la nube.

Dave Glenar, científico planetario de la Universidad de Maryland, explicó la importancia de estos hallazgos: "Esperamos que muchos asteroides cercanos a la Tierra tengan una estructura similar a Dimorphos". Se refiere a los llamados asteroides "pila de escombros", colecciones porosas de material rocoso unidas débilmente por la gravedad.

El plan (im)perfecto de la NASA

Timothy Stubbs, científico planetario del Goddard de la NASA, reconoció las limitaciones del método: diferentes tipos de asteroides podrían responder de manera distinta a un impacto similar. Los asteroides compuestos por material más sólido y densamente empaquetado requerirían estrategias diferentes. "Cada vez que interactuamos con un asteroide, encontramos algo que nos sorprende", admitió.

El éxito de DART establece un precedente importante para la protección de la Tierra. A diferencia de los guiones de Hollywood que dependen de armas nucleares, el plan de la NASA demostró que la precisión puede ser más efectiva que la fuerza bruta.

Los datos recopilados por LICIACube durante su vuelo de 60 segundos junto a Dimorphos a 15,000 millas por hora fueron fundamentales. Las 18 imágenes analizadas permitieron a los científicos crear una vista tridimensional completa del evento.

