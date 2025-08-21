Mejor que Hollywood: la NASA ya tiene un plan para defender la Tierra de un asteroide

Ramin Lolachi, científico investigador del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, describió el fenómeno: "la pluma de material liberada del asteroide fue como una ráfaga corta de un motor de cohete". El impacto acortó la órbita de Dimorphos alrededor de su compañero Didymos en 33 minutos, una alteración que los astrónomos pudieron medir desde observatorios terrestres ubicados a 6.8 millones de millas.

asteroide nasa La prueba que la NASA realizó en Dimorphos fue muy exitosa y puede cambiar la forma en la que la Tierra se defiende de amenazas planetarias.

Los científicos descubrieron que la mayor parte del material expulsado consistía en partículas grandes de aproximadamente un milímetro. El análisis reveló que casi el 45% de la masa total permaneció oculta en las regiones más densas de la nube.

Dave Glenar, científico planetario de la Universidad de Maryland, explicó la importancia de estos hallazgos: "Esperamos que muchos asteroides cercanos a la Tierra tengan una estructura similar a Dimorphos". Se refiere a los llamados asteroides "pila de escombros", colecciones porosas de material rocoso unidas débilmente por la gravedad.

El plan (im)perfecto de la NASA

Timothy Stubbs, científico planetario del Goddard de la NASA, reconoció las limitaciones del método: diferentes tipos de asteroides podrían responder de manera distinta a un impacto similar. Los asteroides compuestos por material más sólido y densamente empaquetado requerirían estrategias diferentes. "Cada vez que interactuamos con un asteroide, encontramos algo que nos sorprende", admitió.

El éxito de DART establece un precedente importante para la protección de la Tierra. A diferencia de los guiones de Hollywood que dependen de armas nucleares, el plan de la NASA demostró que la precisión puede ser más efectiva que la fuerza bruta.

Los datos recopilados por LICIACube durante su vuelo de 60 segundos junto a Dimorphos a 15,000 millas por hora fueron fundamentales. Las 18 imágenes analizadas permitieron a los científicos crear una vista tridimensional completa del evento.