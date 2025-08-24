Si bien El Xeneize generó varias situaciones, ningunas fueron suficientes para romper la resistencia de Facundo Sanguinetti. La primera de sus buenas actuaciones fue ante un remate desde lejos de Lautaro Blanco.

De la mano de Leandro Paredes, Boca jugó mucho mejor que el conjunto del sur, que apenas llegó una vez: un remate desde lejos de Lautaro Ríos fue contenido sin problemas por Agustín Marchesín.

Miguel Merentiel tuvo un mano a mano claro con el que Boca se podría haber puesto en ventaja, pero demoró en la definición fue contenida en la línea por el defensor Maldonado.

A Boca le faltó el gol, pero redondeó una primera parte en donde mostró buenas intenciones de juego y fue totalmente superior a Banfield.

Embed - DE LA MANO DE MERENTIEL Y CAVANI, EL XENEIZE FESTEJÓ EN LA BOMBONERA | Boca 2-0 Banfield | RESUMEN

La segunda parte comenzó de la misma manera, con Boca fallando de cara a la definición. Tanto insistir, y luego de chances desperdiciadas por Paredes, Cavani y Aguirre, el encargado de romper el cero fue Miguel Merentiel.

A los 9 minutos, y después de un gran pase de Paredes, Aguirre fue quien metió el centro para que el uruguayo solamente tenga que empujarla. Con este tanto, queda como nada menos que el segundo máximo goleador uruguayo en la historia del club.

Después de cinco meses, Edinson Cavani volvió a convertir

A diferencia de lo que muchos creían que pasaría luego del gol, lo cierto es que Banfield comenzó a aproximarse al arco de Marchesín, generando situaciones de peligro.

Sin embargo, a los 37 minutos, y luego de un córner de Paredes, fue Edinson Cavani quien, después de cinco meses de sequía, empujó la pelota debajo del arco para estirar la ventaja de cabeza.

Boca jugó un buen partido en La Bombonera y confirmó que el triunfo ante Independiente Rivadavia no fue casualidad. En la próxima jornada, El Xeneize visitará