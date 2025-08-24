El Olimpia está en el puesto 9 con tan solo 9 puntos de 27 posibles y se encuentra a 11 puntos de Cerro Porteño, clásico rival que lo venció 3 a 2 cuando el Decano tenía una ventaja de dos goles pero no pudieron cerrar el partido.
Una vez tomada la decisión Emiliano Díaz expresó: "Quiero agradecer al club, a toda la gente. Nos sentimos cómodos, no se nos dieron las cosas, vivimos acá así que nos seguiremos viendo. Queremos agradecerle a los dirigentes".
"Cuando le fallás a un amigo (por la dirigencia) es peor. Yo acá me siento en mi casa", agregó.
Después de Emiliano habló Ramón Díaz quien lamentó la situación: "Nunca nos sentimos tan cómodos para trabajar, pero el fútbol necesita resultados, es diferente, y más estando acá. Los resultados no se dieron y, cuando eso pasa, lo mejor es irse".
"En un proceso con jugadores tan jóvenes se necesita tiempo. Olimpia tiene una historia tremenda, que la gente respalde a estos dirigentes porque son de primer nivel. Nos vamos a seguir viendo", concluyó el Pelado.
Ramón Díaz2
Al entrenador argentino no le fue bien en Paraguay.
Los números de Ramón en Olimpia
19/07/2025: Olimpia 3 - 1 Atlético Tembetary.
27/07/2025: Sportivo Ameliano 1 - 1 Olimpia.
31/07/2025: Olimpia 1 - 0 Recoleta FC.
03/08/2025: Olimpia 2 - 3 Cerro Porteño.
10/08/2025: Guaraní 4 - 0 Olimpia.
17/08/2025: Olimpia 0 - 0 Libertad.
24/08/2025: General Caballero 2 - 0 Olimpia.