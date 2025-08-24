Ramón Díaz dijo adiós en Paraguay.

La experiencia de Ramón Díaz junto a su hijo Emiliano en Olimpia de Paraguay llegó a su fin tras 39 días en el cargo y con tan solo siete partidos frente al equipo paraguayo. Al tomar la decisión se enfrentaron a los micrófonos y manifestaron que en realidad estaban muy cómodos en el club, pero el fin llegó.

El ex entrenador de River Plate se despidió del plantel y de los dirigentes porque los números no colaboraron: perdió tres partidos, ganó dos y empató en dos oportunidades.

La palabra de Ramón Díaz tras dar un paso al costado

La derrota contra General Caballero por la Copa de Primera de Paraguay por 2 a 0 fue un golpe letal para la gestión de Ramón Díaz en Olimpia quien había asumido hace tan solo siete partidos. Sus números son para el olvido y no logró dar en la tecla para cambiar la situación de un equipo que navega sin rumbo.

El Olimpia está en el puesto 9 con tan solo 9 puntos de 27 posibles y se encuentra a 11 puntos de Cerro Porteño, clásico rival que lo venció 3 a 2 cuando el Decano tenía una ventaja de dos goles pero no pudieron cerrar el partido.

Una vez tomada la decisión Emiliano Díaz expresó: "Quiero agradecer al club, a toda la gente. Nos sentimos cómodos, no se nos dieron las cosas, vivimos acá así que nos seguiremos viendo. Queremos agradecerle a los dirigentes".

"Cuando le fallás a un amigo (por la dirigencia) es peor. Yo acá me siento en mi casa", agregó.

Después de Emiliano habló Ramón Díaz quien lamentó la situación: "Nunca nos sentimos tan cómodos para trabajar, pero el fútbol necesita resultados, es diferente, y más estando acá. Los resultados no se dieron y, cuando eso pasa, lo mejor es irse".

"En un proceso con jugadores tan jóvenes se necesita tiempo. Olimpia tiene una historia tremenda, que la gente respalde a estos dirigentes porque son de primer nivel. Nos vamos a seguir viendo", concluyó el Pelado.

Al entrenador argentino no le fue bien en Paraguay.

Los números de Ramón en Olimpia

19/07/2025: Olimpia 3 - 1 Atlético Tembetary.

27/07/2025: Sportivo Ameliano 1 - 1 Olimpia.

31/07/2025: Olimpia 1 - 0 Recoleta FC.

03/08/2025: Olimpia 2 - 3 Cerro Porteño.

10/08/2025: Guaraní 4 - 0 Olimpia.

17/08/2025: Olimpia 0 - 0 Libertad.

24/08/2025: General Caballero 2 - 0 Olimpia.

