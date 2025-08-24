La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada

Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:

El envase

Fotocopia de DNI

Certificación negativa de la ANSES

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.

Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.

Garrafa en tu barrio Mendoza El programa "La Garrafa en tu Barrio" en Mendoza es una iniciativa del gobierno provincial que busca garantizar el acceso a garrafas de gas subsidiadas a precios más bajos para hogares que no cuentan con acceso a gas natural por redes.

La "Garrafa en tu Barrio": cronograma para la semana del 25 al 30 de agosto

Lunes 25 de agosto:

Guaymallén

Jesús Nazareno: Pedro Goyena 3946, esquina Tapón Moyano. 9.30.

Jesús Nazareno: barrio Los Pinos, Subdelegación Jesús Nazareno, Cerro Catedral 5755. 11.

Las Cañas: barrio Santa Elvira, Charcas y Cadetes Chilenos. 13.30.

General Alvear

Ciudad: barrio Los Ranqueles, SUM. Calle Norma Maya. 9.

Ciudad: barrio Costa del Atuel, SUM.10.45.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Escuela Nº 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial Nº 50. 10.

San Roque: subcomisaría. Ruta Provincial Nº 50 y Miguel Gutiérrez. 10.45.

San Roque: barrio La Sarita. Espacio verde. 11.30.

San Roque: barrio Santa Rita. Cancha de fútbol. 12.30.

San Rafael

Salto de las Rosas. Plaza principal. 9.

Santa Rosa

Villa cabecera. Frente a la parroquia Santa Rosa de Lima. 9.30.

Villa cabecera: La Costa. Frente al barrio Los Gringos. 10.30.

12 de Octubre: plaza Juan Pablo II. 11.30.

Las Heras

El Resguardo: barrio Yapeyú. CEDRYS Nº 23. Anahualpi y Salta. 9.30.

El Resguardo: barrio Eva Perón. Cancha. 10.30.

El Borbollón. Centro de Salud Nº 21. San Ramón s/n. 11.30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Ruta Provincial Nº 92 y calle Reyna (ex-CuaCua). 9.30.

La Estacada: barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. 11.

La Estacada: Ruta Nacional Nº 40 y calle La Fe (exfinca Lobato). 12.

Martes 26 de agosto:

Guaymallén

Dorrego: plaza Moisés Lebensohn. Adolfo Calle y Miller. 9.30.

San Francisco del Monte: barrio Higuerita. Plaza. Las Azucenas y Los Lirios. 10.30.

El Bermejo: Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. 11.30.

El Bermejo: barrio Nueva Alborada. Manzana G. Casa 14. 13.30.

Godoy Cruz

Las Tortugas: barrio Chile. Polideportivo. Calles Azul y Cabo San Antonio. 9.

Las Tortugas: barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. 10.

Las Tortugas: polideportivo Los Peregrinos. Calles Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. 11.

Las Tortugas: barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. 12.

Las Tortugas: polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. 13.

Luján

Ugarteche: barrio Tierra, Sol y Luna. Entrada. 10.

Ugarteche: barrio Costa Esperanza – Costa Canal. Entrada. 11.

Junín

Los Barriales: barrio Jardín Ferroviario. Plaza. 10.

Los Barriales: iglesia de Orfila. 11.

San Rafael

Cañada Seca: Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial Nº 143 y Calle 5. 9.

Cañada Seca: paraje Los Sifones. 11.

San Carlos

La Consulta: Loteo Suárez. 10.

La Consulta. Plazoleta. Frente al Centro de Salud. 10.

La Consulta: paraje La Cañada. Barrio La Cañada. 11.30.

Tupungato

* Gualtallary: plaza Divino Niño. 10.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela Nº 1-402 Enrique Tittarelli. 15.30.

Los Campamentos: barrio Tittarelli. Escuela Bautista Gargantini. 16.

Los Campamentos: La Verde. Escuela Nº 1-058 Heriberto Baeza. 16.30.

Los Campamentos: barrio Lencinas. Unión Vecinal. 17.

La Paz

Boggero: Independencia y Mitre. 11.

Villa Antigua: plaza Mitre. 11.

Miércoles 27 de agosto:

Maipú

Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de la Ruta 20. 10.

Colonia Bombal: barrio Obreros Rurales. Manzana A. Lote 16. Espacio verde. 10.45.

Colonia Bombal: calle Saavedra. Espacio verde. 11.30.

Lavalle

El Vergel: barrio Nuevo Vergel. Ingreso. 9.

Las Violetas: calle Eugenio Montenegro. Al lado del barrio Las Violetas I. 9.30.

La Pega: barrio Cooperativa La Pega. 10.

El Chilcal: barrio Cooperativa El Chilcal. 11.

Las Heras

Panquehua. Centro de Salud Nº 333 Dr. René Favaloro. Chiclana y Sarmiento. 9.30.

El Resguardo: CEDRYS Nº 1. Maza y Catamarca. 10.30.

El Resguardo: barrio Estación Espejo. CEDRYS Nº 5. Armada Argentina y Emilio Civit. 11.30.

Luján

Chacras de Coria: barrio Valle Encantado. Cancha de fútbol. 9.30.

Chacras de Coria: plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. 10.45.

La Puntilla: barrio La Merced. Calles Antártida Argentina y Tropero Sosa. 11.15.

Junín

La Colonia: Delegación Municipal. 10.

La Colonia: callejón Nueva Esperanza. 11.

Tunuyán

La Puntilla: paraje El Totoral. Escuela Nº 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. 9.30.

La Primavera. Centro de Salud Nº 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. 11.

Ciudad: Delegación de Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. 12.

Guaymallén

La Primavera: Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega. 9.30.

Puente de Hierro: barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana C. Casa 4. 11.30.

Puente de Hierro: Roque Sáenz Peña 14.244. 13.

San Rafael

Cañada Seca: paraje La Correína. Escuela Nº 1-269 Osvaldo Magnesco. 9.

Cañada Seca: Club Los Campesinos. 10.30.

General Alvear

Alvear Oeste: La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. 9.

Ciudad: Poste de Hierro. Ruta Nº 143 Sur. Escuela Lagomaggiore. 10.45.

San Martín

Ciudad: calle Tropero Sosa. Manzana H. Casa 8. 9.30.

Ciudad: calle 60 Granaderos. Cancha de fútbol. 10.30.

Ciudad: barrio Ferrisi. Santa Fe 1.078. 11.30.

Ciudad: barrio Perito Moreno. Plaza. 12.30.

Jueves 28 de agosto:

Guaymallén

Puente de Hierro: barrio Grilli Sur. Manzana H. Casa 11. 9.30.

Colonia Molina: barrio 6 de Mayo. Miralles y José Federico Moreno. 11.30.

Buena Nueva: Tirasso y Triunvirato. 12.30.

Buena Nueva: barrio Las Viñas. Plaza. 14.

Maipú

Chachingo: barrio Las Campanas. Entrada. 10.

Chachingo: Escuela Nº 1-328 José Álvarez. Ruta Provincial Nº 12. Km 7.535. 11.

Barrancas: Ruta Provincial Nº 14. Km 10.990. El Jume. 12.

Barrancas: Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. 13.

Las Heras y alta montaña

Uspallata: Delegación Municipal. Ruta Nacional Nº 7. Km 1.147. 10.

Polvaredas: Destacamento policial. 11.30.

Punta de Vacas: playón de la Gendarmería Nacional Argentina. 12.30.

Puente del Inca. Playa de estacionamiento. 13.30.

Tupungato

Villa Bastías: barrio 6 de Septiembre. CIC. 9.30.

Lavalle

Colonia Italia: barrio Colonia Italia. Ingreso. 9.

Alto del Olvido: calles General Acha y San Martín. 9.30.

La Palmera: calles Arenales y 9 de Julio. 10.

La Palmera, Calle 9 de Julio y San Martín – 10:30

Villa Tulumaya: Centro de Jubilados Marcelo Motta. 11.20.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Bulevar San Vicente y Rioja. 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. 10.

Villa Marini: Jardín Arcoíris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. 11.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. 12.

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. 13.

Junín

Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. 10.

Ciudad: callejón Martínez. 11.

Luján

Las Compuertas: nuevo playón deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82. Km 21. 10.

Las Compuertas: barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. 11.20.

Rivadavia

Reducción de Abajo: barrio Cooperativa. 15.

Reducción de Arriba: Plaza de los Burros. 15.30.

San Carlos

Eugenio Bustos: paraje El Cepillo. Barrio Renacer. 10.

Eugenio Bustos: calle El Indio. Predio de Notamadera. 10.30.

Eugenio Bustos: calles Cobos y Libertad. 11.30.

San Rafael

El Cerrito: plaza. 9.

Viernes 29 de agosto:

Godoy Cruz

Trapiche: barrio Ruiseñor. Dique Los Nihuiles y Aguaribay. 9.30.

Trapiche: barrio Urundel. Cancha Bustamante. 10.

Villa Hipódromo: La Quebrada. Martín Coronado y Carrizal. 10.30.

Villa del Parque: Vistalba y Potrerillos. 11.

Las Heras

El Challao: barrio Altos del Oeste. CEDRYS Nº 7. Río Colorado y Viedma. 9.30.

El Plumerillo: barrio Democracia. Esquina de las calles 2 y 5. 10.30.

El Zapallar: CEDRYS Nº 3. Martín Fierro y Olascoaga. 11.30.

Rivadavia

La Libertad: barrio Rivadavia. 9.

La Libertad: plaza 17 de Agosto. 10.

General Alvear

Bowen: calles 19 y C. 9.

Bowen: barrio El Ceibo. Centro de Salud. 9.45.

Alvear Oeste: barrio El Zangrandi. SUM. 10.45.

Malargüe

Ciudad: barrio 60 Aniversario. Calle 609. Casa 742. 9.

Capital

Sección Once: barrio La Favorita. Frente al Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9.

Sección Once: barrio La Favorita. Calles Aliar y Pablo Neruda. 10.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calles Benedetti y Cadetes Chilenos. 11.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. 11.40.

Sección Once: barrio La Favorita. CAM. 12.15.

Sección Siete: barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. 13.

Sección Siete: Comisaría 33ª. Barrio San Martín. 13.30.

Lavalle

El Paramillo: calle Grosso s/n. 9.

Villa Tulumaya: barrio El Palmeral. Quincho. 9.30.

Villa Tulumaya: barrio Malvinas Argentinas. 10.

Villa Tulumaya: calle Villegas y callejón Villegas. 10.30.

Villa Tulumaya: barrio Dorrego Sur. Ingreso. 11.

Maipú

Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca Nº 58. Calle Santa María de Oro 1.263. 10.

San Roque: Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. 11.

San Roque: Isla Grande. Escuela Nº 1-169 Emilio Barrera. Ruta Nº 60 y La Costa. 12.

San Roque: barrio La Esperanza. Manzana A. Casa 1. Ruta Provincial Nº 50. 13.

San Rafael

Cuadro Nacional: paraje La Nora. Iglesia evangelista. 9.

Cuadro Nacional: Escuela Nº 1-084 Deoclesio García. 10.

Cuadro Nacional: paraje Colonia Elena. Barrio Santa María. 10.45.

Cuadro Nacional: paraje Cuadro Bombal. Escuela Nº 1-044 Domingo Evaristo Bombal. 12.45.

San Martín

Chivilcoy: Plaza. Calle Anzorena. 9.30.

Chivilcoy: barrio 3 de Octubre. Ingreso. 10.30.

Montecaseros: barrio Los Charabones. Escuela Nº 1-522 Jubal Pompilio Benavides. 11.30.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud Nº 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. 9.30.

Ciudad: Centro de Salud Nº 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional Nº 40. Km 84. 11.

Ciudad: Centro de Salud Nº 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. 12.

Sábado 30 de agosto:

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. 10.

Alto Verde: CIC. 11.

Las Heras

El Algarrobal de Abajo: barrio Ruca Mana. Presidente Quintana 3.777. 9.15.

El Algarrobal: Feria del Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. 10.

Rivadavia

Los Árboles: plaza Vicente Lombardo. 9.

Andrade: playón deportivo. 10.

Medrano: Delegación Municipal. 11.

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud Nº 97. Tabanera s/n. 9.30.

Villa Seca: Centro de Salud Nº 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. 11.

El Algarrobo: salón de la Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. 12.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: barrio La Favorita. Frente al Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9.

Sección Once: barrio La Favorita. Calles Aliar y Pablo Neruda. 10.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calles Benedetti y Cadetes Chilenos. 11.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo, Escuela Claret. 11.15.

Sección Once: barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. 11.40.

Sección Once: barrio Jardín Algarrobo. 12.15.

Recorrido 2