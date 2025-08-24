En las últimas horas compartió un video de su entrenamiento teniendo en cuenta que a partir del viernes las pistas de la Máxima volverán a rugir y Colapinto necesita de manera imperiosa una buena carrera teniendo en cuenta que en el GP de Hungría quedó en el puesto 18 mientras que su compañero de Alpine quedó 19.

Franco Colapinto Franco Colapinto mostró fotos de sus vacaciones.

Franco Colapinto sorprendió al mostrar cómo entrena para el Gran Premio de Países Bajos

El viernes vuelve la Fórmula 1 luego de un parate obligatorio que comenzó el 3 de agosto y que finalizará el 29 donde los trabajadores de la escudería descansan acatando el "apagón de verano" y deben detener sus proyectos, no pueden realizar simulaciones virtuales y se suspende todo tipo de actividades relacionadas con el rendimiento de los monoplazas.