Fue así que Franco Colapinto aprovechó para descansar y hacer actividades lejos de la F1; sin embargo, el GP de Países Bajos está llegando y el piloto compartió cómo se entrena realizando ejercicios específicos para fortalecer el cuello.
En la publicación también hay una serie de fotos de sus vacaciones y la acompañó con la frase: "Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones, que empiecen las carreras dale locooooo".
El entrenamiento sirve para soportar la fuerza G que genera la Fórmula 1, fortaleciendo el cuello. En los comentarios se destacó el de Bizarrap quien manifestó: "Entrena ese cuello pa?" y, luego, fue Fernando Belasteguin quien agregó: "¡Naaa! El ejercicio del cuello era con Bizarrap agarrando la cuerda. ¡Ese era el video papaa! Lo salvó Juanlispio jaja".
Franco Colapinto2
Colapinto estuvo en un barco con Bizarrap.
Se viene el Gran Premio de Países Bajos
- Viernes 29 de agosto, 7:30: entrenamiento 1.
- 11: entrenamiento 2.
- Sábado 30 de agosto, 6.30: entrenamiento 3.
- 10: clasificación.
- Domingo 31 de agosto, 10: carrera.
Las diez carreras que le quedan a Franco Colapinto en la Fórmula 1
- Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort: 29 al 31 de agosto.
- Gran Premio de Italia, en Monza: 5 al 7 de septiembre.
- Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú: 19 al 21 de septiembre.
- Gran Premio de Singapur, en Singapur: 3 al 5 de octubre.
- Gran Premio de Estados Unidos, en Austin: 17 al 19 de octubre.
- Gran Premio de México, en Ciudad de México: 24 al 26 de octubre.
- Gran Premio de Brasil, en San Pablo: 7 al 9 de noviembre.
- Gran Premio de Estados Unidos, en Las Vegas: 20 al 22 de noviembre.
- Gran Premio de Qatar, en Lusail: 28 al 30 de noviembre.
- Gran Premio de Abu Dhabi, en Yas Marina: 5 al 7 de diciembre.