Franco Colapinto regresa a la actividad.

Las vacaciones obligadas de Franco Colapinto y de la Fórmula 1 están llegando a su fin y el próximo fin de semana vuelve toda la acción con el Gran Premio de Países Bajos. En el parate el piloto argentino se mostró jugando al pádel, andando en moto de agua y fue a ver al Real Madrid de Franco Mastantuono.

En las últimas horas compartió un video de su entrenamiento teniendo en cuenta que a partir del viernes las pistas de la Máxima volverán a rugir y Colapinto necesita de manera imperiosa una buena carrera teniendo en cuenta que en el GP de Hungría quedó en el puesto 18 mientras que su compañero de Alpine quedó 19.

Franco Colapinto
Franco Colapinto mostró fotos de sus vacaciones.

Franco Colapinto sorprendió al mostrar cómo entrena para el Gran Premio de Países Bajos

El viernes vuelve la Fórmula 1 luego de un parate obligatorio que comenzó el 3 de agosto y que finalizará el 29 donde los trabajadores de la escudería descansan acatando el "apagón de verano" y deben detener sus proyectos, no pueden realizar simulaciones virtuales y se suspende todo tipo de actividades relacionadas con el rendimiento de los monoplazas.

Fue así que Franco Colapinto aprovechó para descansar y hacer actividades lejos de la F1; sin embargo, el GP de Países Bajos está llegando y el piloto compartió cómo se entrena realizando ejercicios específicos para fortalecer el cuello.

En la publicación también hay una serie de fotos de sus vacaciones y la acompañó con la frase: "Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones, que empiecen las carreras dale locooooo".

El entrenamiento sirve para soportar la fuerza G que genera la Fórmula 1, fortaleciendo el cuello. En los comentarios se destacó el de Bizarrap quien manifestó: "Entrena ese cuello pa?" y, luego, fue Fernando Belasteguin quien agregó: "¡Naaa! El ejercicio del cuello era con Bizarrap agarrando la cuerda. ¡Ese era el video papaa! Lo salvó Juanlispio jaja".

Franco Colapinto2
Colapinto estuvo en un barco con Bizarrap.

Se viene el Gran Premio de Países Bajos

  • Viernes 29 de agosto, 7:30: entrenamiento 1.
  • 11: entrenamiento 2.
  • Sábado 30 de agosto, 6.30: entrenamiento 3.
  • 10: clasificación.
  • Domingo 31 de agosto, 10: carrera.

Las diez carreras que le quedan a Franco Colapinto en la Fórmula 1

  • Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort: 29 al 31 de agosto.
  • Gran Premio de Italia, en Monza: 5 al 7 de septiembre.
  • Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú: 19 al 21 de septiembre.
  • Gran Premio de Singapur, en Singapur: 3 al 5 de octubre.
  • Gran Premio de Estados Unidos, en Austin: 17 al 19 de octubre.
  • Gran Premio de México, en Ciudad de México: 24 al 26 de octubre.
  • Gran Premio de Brasil, en San Pablo: 7 al 9 de noviembre.
  • Gran Premio de Estados Unidos, en Las Vegas: 20 al 22 de noviembre.
  • Gran Premio de Qatar, en Lusail: 28 al 30 de noviembre.
  • Gran Premio de Abu Dhabi, en Yas Marina: 5 al 7 de diciembre.

