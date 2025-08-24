Boca Juniors, tras sacarse la mufa en Mendoza, buscará encadenar dos triunfos consecutivos frente a Banfield en el encuentro que protagonizarán este sábado, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
A qué hora juega Boca contra Banfield en La Bombonera y donde ver por TV el duelo por el Torneo Clausura
