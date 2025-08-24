A qué hora juega Boca contra Banfield en La Bombonera y donde ver por TV el duelo por el Torneo Clausura

El encuentro se juega desde las 18.15 horas en la Bombonera bajo el arbitraje de Nicolás Lamolina, quien será secundado desde el VAR por Silvio Trucco. Se podrá ver por TV en la señal de cable TNT Sports Premium.

El conjunto de Miguel Ángel Russo vuelve a la Bombonera tras conseguir su primera victoria en el certamen, mientras que el Taladro, que necesita sumar por los promedios, también viene de un triunfo. Boca se ubica 10° en la tabla del Torneo Clausura y a una unidad del lote de los ocho que entran en playoffs.