TORNEO CLAUSURA

A qué hora juega Boca contra Banfield en La Bombonera y donde ver por TV el duelo por el Torneo Clausura

Boca Juniors recibe a Banfield con la consigna de repetir lo hecho en Mendoza y volver a sumar de a tres y trepar en la tabla del Grupo A del Torneo Clausura

Boca recibe a Banfield en la Bombonera desde las 18.15.

Boca Juniors, tras sacarse la mufa en Mendoza, buscará encadenar dos triunfos consecutivos frente a Banfield en el encuentro que protagonizarán este sábado, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 18.15 horas en la Bombonera bajo el arbitraje de Nicolás Lamolina, quien será secundado desde el VAR por Silvio Trucco. Se podrá ver por TV en la señal de cable TNT Sports Premium.

El conjunto de Miguel Ángel Russo vuelve a la Bombonera tras conseguir su primera victoria en el certamen, mientras que el Taladro, que necesita sumar por los promedios, también viene de un triunfo. Boca se ubica 10° en la tabla del Torneo Clausura y a una unidad del lote de los ocho que entran en playoffs.

Cómo ver en vivo Boca vs Banfield

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports y HBO Max. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Ficha el partido Boca- Banfield y probables formaciones

Torneo Clausura -Fecha 6-

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Silvio Trucco

Hora: 18:15

TV: TNT Sports Premium

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Alexis Maldonado, Sergio Vittor, Juan Iribarren; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

