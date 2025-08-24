Deportivo Maipú jugará con Los Andes en un duelo clave para llegar al Reducido

Concentrados Deportivo Maipú.
El historial entre Deportivo Maipú y Los Andes
Se enfrentaron en ocho ocasiones en el Nacional B con tres triunfos de Los Andes, dos del Deportivo Maipú y tres empates.
El último enfrentamiento fue en la primera rueda de este año y ganó Los Andes de local 3 a 0 con goles de Mauricio Asenjo, Francisco Marco y Facundo Villarreal.
Ficha del partido y probables formaciones
Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aarón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli y Emiliano Ozuna; Franco Saccone y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo
Los Andes: Sebastián López; Aarón Sandoval , Brian Leizza, Román Riquelme y Emanuel Díaz ; Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Matias Gómez y Facundo Echeverría; Matías González y Mauricio Asenjo. DT Leonardo Lemos.
Estadio: Omar Higinio Sperdutti
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Hora: 15.30
TV: TyC Sports Play