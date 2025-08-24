Deportivo Maipú jugará con Los Andes en un duelo clave para llegar al Reducido

El encuentro que protagonizarán el Cruzado y el Milrayitas se jugará en el estadio Omar Higinio Sperdutti. El árbitro designado es Maximiliano Macheroni y se podrá ver por TyC Sports Play.

maipu 2 Deportivo Maipú tras dos derrotas seguidas buscará volver a ganar de local.

El equipo de Alexis Matteo viene de dos derrotas consecutivas, el miércoles cayó de visitante ante San Martín de Tucumán en el encuentro postergado de la 25ta fecha, pero se mantiene octavo con 36 puntos, en zona de clasificación al Reducido, y su adversario, que viene de ganarle a Quilmes, está séptimo con un punto menos.