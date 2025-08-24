Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Deportivo Maipú jugará con Los Andes en un duelo clave para llegar al Reducido

Deportivo Maipú se enfrenta de local con Los Andes por la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional. Será este domingo a las 15.30

Por UNO
Deportivo Maipú jugará de local ante Los Andes

Deportivo Maipú jugará de local ante Los Andes, en un partido clave por el Reducido.

Deportivo Maipú, buscando la recuperación, jugará ante su gente este domingo desde las 15.30 frente a Los Andes, en un partido válido por la 28° ronda de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.

El encuentro que protagonizarán el Cruzado y el Milrayitas se jugará en el estadio Omar Higinio Sperdutti. El árbitro designado es Maximiliano Macheroni y se podrá ver por TyC Sports Play.

maipu 2
Deportivo Maipú tras dos derrotas seguidas buscará volver a ganar de local.

Deportivo Maipú tras dos derrotas seguidas buscará volver a ganar de local.

El equipo de Alexis Matteo viene de dos derrotas consecutivas, el miércoles cayó de visitante ante San Martín de Tucumán en el encuentro postergado de la 25ta fecha, pero se mantiene octavo con 36 puntos, en zona de clasificación al Reducido, y su adversario, que viene de ganarle a Quilmes, está séptimo con un punto menos.

Concentrados Deportivo Maipú.

El historial entre Deportivo Maipú y Los Andes

Se enfrentaron en ocho ocasiones en el Nacional B con tres triunfos de Los Andes, dos del Deportivo Maipú y tres empates.

El último enfrentamiento fue en la primera rueda de este año y ganó Los Andes de local 3 a 0 con goles de Mauricio Asenjo, Francisco Marco y Facundo Villarreal.

Ficha del partido y probables formaciones

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aarón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli y Emiliano Ozuna; Franco Saccone y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo

Los Andes: Sebastián López; Aarón Sandoval , Brian Leizza, Román Riquelme y Emanuel Díaz ; Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Matias Gómez y Facundo Echeverría; Matías González y Mauricio Asenjo. DT Leonardo Lemos.

Estadio: Omar Higinio Sperdutti

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Hora: 15.30

TV: TyC Sports Play

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas