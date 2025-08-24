En el Federal A, el equipo dirigido por Christian Corrales suma 7 partidos sin perder, con cinco triunfos y dos empates.

Huracán Las Heras viene con una racha positiva

Huracán Las Heras viene de dos triunfos en fila y desde que asumió la dupla técnica Osvaldo Gullace y Alejandro De la Riba tiene el puntaje ideal.

Huracan Las Heras Huracán Las Heras viene de dos triunfos seguidos y buscará dar el gran golpe en el Este ante el Albirrojo. Axel Lloret

En el arranque ganó en San Luis a Estudiantes, por la mínima diferencia, y viene de superar de local a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi de Mar del Plata en el descuento. El Globo se ubica cuarto con 9 unidades.

Un triunfo para cada equipo

En la temporada jugaron dos partidos en la fase regular: el partido de ida lo ganó el Atlético Club San Martín 4 a 0 con goles de Felipe Rivarola en dos ocasiones, Nicolás Heiz y Sebastián Cuenca.

En la revancha ganó Huracán Las Heras 2 a 0 con goles de Fernando Cortés y Joel Lucero, en un partido que se jugó con nieve en Las Heras.

En el Federal A jugaron 9 veces Atlético San Martín ganó dos, Huracán Las Heras ganó cuatro y se registraron tres empates.

Entradas San Martín

Ficha del partido y probables formaciones

Atlético Club San Martín: Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Marital; Iván Paz, Ignacio Castro, Emanuel Décimo y Valentín Mancini; Iván Paz, Felipe Rivarola y Adrián Collera. DT: Christian Corrales.

Huracán Las Heras: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Agustín López y Enzo Montenegro; Agustín Verdugo, Iván Sandoval, Emanuel García y Juan Aguilar; Luciano Ortega y Agustín Muñoz o Joan Juncos DT: Osvaldo Gullace - Alejandro De la Riba.

Estadio: Atlético San Martín

Árbitro: Jonathan Correa (Córdoba)

Hora: 16.45

TV: DirecTV Sports