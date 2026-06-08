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Cuándo vuelve a correr Colapinto tras pasarla mal en el GP de Mónaco de Fórmula 1

Franco Colapinto buscará la recuperación cuando vuelva a correr en la Fórmula 1. Tuvo una floja actuación en el GP de Mónaco

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Colapinto no anduvo bien en el GP de Mónaco.

Colapinto no anduvo bien en el GP de Mónaco.

Franco Colapinto buscará la recuperación tras la floja actuación en el GP de Mónaco de Fórmula 1, donde terminó en el puesto 15 entre los 15 pilotos que completaron la carrera.

El próximo objetivo para Colapinto será el próximo fin de semana, cuando tome parte del GP de Barcelona, que corresponde a la séptima fecha del campeonato de Fórmula 1.

colapinto monaco
Colapinto buscar&aacute; revancha el pr&oacute;ximo fin de semana.

Colapinto buscará revancha el próximo fin de semana.

El pilarense de 23 años la pasó mal en Mónaco y buscará volver a su mejor nivel, tal como lo demostró en Miami y Canadá, donde finalizó séptimo y sexto respectivamente.

El GP de Barcelona se correrá en el Circuito de Barcelona-Cataluña, que tiene una extensión de 4,655 kilómetros y cuenta con 16 curvas.

La única vez que Colapinto corrió en este circuito desde que llegó a la Fórmula 1 se dio el año pasado, cuando terminó en el decimoquinto lugar.

Franco Colapinto
Colapinto ven&iacute;a bien, pero la pas&oacute; mal en M&oacute;naco.

Colapinto venía bien, pero la pasó mal en Mónaco.

Con relación a la lucha por el título, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) llega a esta fecha como el cómo líder con 156 puntos, 66 más que su escolta, que es el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

El cronograma del GP de Barcelona de Fórmula 1:

Viernes 12 de junio:

  • Práctica libre 1 a las 8:30
  • Práctica libre 2 a las 12

Sábado 13 de junio:

  • Práctica libre 3 a las 7:30
  • Clasificación a las 11

Domingo 14 de junio:

  • Carrera a las 10

Las características del Circuito del GP de Barcelona de F1

El Circuito de Barcelona, que fue inaugurado en 1991, es una pista de alta exigencia técnica que combina tanto curvas rápidas como lentas, con los giros 3 y 9 como los más difíciles. Además, exige una gran carga aerodinámica a los monoplazas y una gestión cuidadosa de los neumáticos.

  • Longitud: 4.655 km
  • Vueltas: 66 (distancia de carrera: 307,104 km)
  • Curvas: 16
  • Récord de vuelta: 1:18.441 - Daniel Ricciardo (2018)

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