Cuándo vuelve a correr Colapinto tras pasarla mal en el GP de Mónaco de Fórmula 1

El GP de Barcelona se correrá en el Circuito de Barcelona-Cataluña, que tiene una extensión de 4,655 kilómetros y cuenta con 16 curvas.

La única vez que Colapinto corrió en este circuito desde que llegó a la Fórmula 1 se dio el año pasado, cuando terminó en el decimoquinto lugar.

Franco Colapinto Colapinto venía bien, pero la pasó mal en Mónaco.

Con relación a la lucha por el título, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) llega a esta fecha como el cómo líder con 156 puntos, 66 más que su escolta, que es el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

El cronograma del GP de Barcelona de Fórmula 1:

Viernes 12 de junio:

Práctica libre 1 a las 8:30

Práctica libre 2 a las 12

Sábado 13 de junio:

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 14 de junio:

Carrera a las 10

Las características del Circuito del GP de Barcelona de F1

El Circuito de Barcelona, que fue inaugurado en 1991, es una pista de alta exigencia técnica que combina tanto curvas rápidas como lentas, con los giros 3 y 9 como los más difíciles. Además, exige una gran carga aerodinámica a los monoplazas y una gestión cuidadosa de los neumáticos.