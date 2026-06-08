Esteban Burgos, autor de uno de los goles ante Mitre, ponderó un aspecto clave de la victoria de Godoy Cruz

Lo destacado para Esteban Burgos de la victoria de Godoy Cruz ante Mitre de Santiago del Estero

Construcción de identidad. "Creo que hoy en día el equipo está ganando y está transmitiendo. Yo me quedo con eso, es "ser y parecer". Es una frase bastante hecha, pero el equipo transmite desde el inicio. Creo que la gente también se está quedando con eso. Si el equipo empataba, yo creo que la gente, aunque sea, le iba a reconocer el esfuerzo".

Cuenta pendiente de ganar de visitante. "Ahora es el momento en el que tenemos que poner el golpe sobre la mesa. Si queremos estar ahí arriba y que no se nos despegue el pelotón. Ya tenemos 25 puntos y, si ganamos los dos que siguen, nos vamos a tener 31. Creo que 64, si termina el torneo, ya es posición de ascenso de primer puesto. Entonces, bueno, quedar aunque sea ahí a un punto de la mitad del puntaje ideal sería. Es un objetivo que tenemos a corto plazo".

Embed - Esteban Burgos ponderó un aspecto clave de la victoria de Godoy Cruz

El aspecto clave que destacó Esteban Burgos de la victoria de Godoy Cruz ante Mitre (SdE). "Creo que el equipo estuvo bien. Más allá de que se puso se puso oscuro el panorama, el equipo lo supo revertir. Y bueno, eso es lo más positivo que me llevo hoy. No nos había pasado revertir un resultado, así que satisfecho en ese sentido".

La discusión con Axel Rodríguez por el penal en favor de Godoy Cruz que terminó pateando Burgos. "Está todo bien. Eso es bueno también, que tengan la personalidad de querer patear. Estaba estaba caliente esa pelota. Otros la querían meter pero ahí hicimos un pacto, arreglamos y me tocó".

burgos esteban La discusión entre futbolistas del Tomba para ver quién pateaba el penal que finalmente convirtió Esteban Burgos. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

El debut del juvenil Antonio Guerrero. "Muy contento por él. Que disfrute ahora con la familia que es un momento hermoso y encima fue de gran ayuda para nosotros, fue totalmente determinante, así que nada, contento por él".

Lo que sigue para Godoy Cruz

El Tomba asumirá una serie de partidos en condición de visitante en las próximas fechas. Enfrentará a Almirante Brown el próximo domingo por la fecha 18 de la Primera Nacional; luego deberá asumir su compromiso ante Central Norte, en Salta, correspondiente a la fecha 4 que fue suspendida por el paro de AFA. Posteriormente, el equipo de Pablo De Muner tendrá un fin de semana de descanso y retornará a la segunda rueda con su encuentro ante Bolívar, también en el Estadio Municipal Eva Perón, en Buenos Aires.