Fotos y video: la trágica historia del pueblo embrujado más impactante de Argentina

El día que el agua borró un pueblo del mapa

La historia cambió drásticamente el 10 de noviembre de 1985. Después de años de lluvias intensas y de una creciente presión sobre las defensas que protegían a la villa, el terraplén de contención cedió. El agua del lago avanzó sobre las calles y obligó a evacuar de urgencia a los habitantes, que perdieron sus viviendas y pertenencias.

epecuen 3 Los árboles, secos completamente. Una postal de película. Foto: Graciela Zanitti

Con el paso de los días, Villa Epecuén quedó completamente sumergida. El nivel del agua llegó a cubrirla bajo unos 10 metros, una situación que se prolongó durante más de 20 años.

Cuando las aguas comenzaron a retroceder, dejaron al descubierto una imagen difícil de olvidar: árboles secos, estructuras destruidas, vehículos oxidados y las ruinas de los edificios que alguna vez dieron vida al pueblo.

Embed - Epecuén : El pueblo Fantasma que estuvo 30 años tapado por agua

Hoy, el silencio ensordecedor domina el lugar y refuerza su fama de pueblo embrujado. Sin embargo, lejos de quedar en el olvido, Villa Epecuén se transformó en un atractivo turístico único.

epecuen Otra postal bastante oscura de lo que quedó del pueblo. Foto: Silvana Colombo

Sus restos cuentan la historia de una tragedia que marcó a toda una comunidad y ofrecen una postal impactante que atrae a viajeros, fotógrafos y curiosos de distintos puntos del país y del mundo.