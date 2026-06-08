Fotos y video: la trágica historia del pueblo embrujado más impactante de Argentina

Lo que alguna vez fue uno de los centros termales más importantes del país hoy se presenta como un pueblo tan fascinante como aterrador. Villa Epecuén, ubicada cerca de Carhué, en la provincia de Buenos Aires, pasó de recibir miles de turistas cada temporada a convertirse en un auténtico pueblo fantasma tras una de las inundaciones más devastadoras de la historia argentina.
Durante décadas, este pueblo fue un destino elegido por visitantes de todo el país gracias a las propiedades de sus aguas hiper salinas, comparadas con las del Mar Muerto. En sus mejores años llegó a recibir hasta 25.000 turistas por temporada y contaba con hoteles, comercios, estación de tren y una intensa vida social.
El día que el agua borró un pueblo del mapa
La historia cambió drásticamente el 10 de noviembre de 1985. Después de años de lluvias intensas y de una creciente presión sobre las defensas que protegían a la villa, el terraplén de contención cedió. El agua del lago avanzó sobre las calles y obligó a evacuar de urgencia a los habitantes, que perdieron sus viviendas y pertenencias.
Con el paso de los días, Villa Epecuén quedó completamente sumergida. El nivel del agua llegó a cubrirla bajo unos 10 metros, una situación que se prolongó durante más de 20 años.
Cuando las aguas comenzaron a retroceder, dejaron al descubierto una imagen difícil de olvidar: árboles secos, estructuras destruidas, vehículos oxidados y las ruinas de los edificios que alguna vez dieron vida al pueblo.
Hoy, el silencio ensordecedor domina el lugar y refuerza su fama de pueblo embrujado. Sin embargo, lejos de quedar en el olvido, Villa Epecuén se transformó en un atractivo turístico único.
Sus restos cuentan la historia de una tragedia que marcó a toda una comunidad y ofrecen una postal impactante que atrae a viajeros, fotógrafos y curiosos de distintos puntos del país y del mundo.