Atlético San Martín y Huracán Las Heras se medirán este domingo 24 de agosto en el Este, en un choque que promete mucho. El duelo entre los dos equipos mendocinos se jugará desde las 16.45 en el estadio Albirrojo, y tendrá la televisación de Directv Sports.

Este choque corresponde a la 6ta fecha de la Fase Reválida de la Zona 1 del Federal A.

Se espera una gran convocatoria en el estadio Libertador General San Martín para ver en acción al equipo de Christian Corrales, que es el puntero e invicto de la Zona 1.

Así llegan el Chacarero y el Globo

Atlético San Martín viene de igualar 1 a 1 de visitante ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, y es el líder con 11 puntos, suma siete partidos sin perder, con cinco triunfos y dos empates.

Mientras que Huracán Las Heras superó de local a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi de Mar del Plata de local en el descuento y se ubica cuarto con 9 unidades. El equipo lasherino está invicto con la dupla Osvaldo Gullace - Alejandro De La Riba, ya que ganaron los dos partidos que dirigieron.

El último enfrentamiento fue en el estadio de Huracán Las Heras

Huracán Las Heras le ganó 2 a 0 al Atlético San Martín por 2 a 0, en el estadio General San Martín, en el último enfrentamiento entre ambos equipos. Los goles los marcaron Fernando Cortez y Joel Lucero. Este partido se disputó el 29 de junio pasado.

La última vez que jugaron en el Este ganó el Chacarero por 4 a 0, con goles del paraguayo de Felipe Rivarola (2), Nicolás Heiz y Santiago Cuenca. El choque se disputó el 25 de abril pasado.

Este domingo se volverán a enfrentar los dos representantes mendocinos en un partido que ha generado muchas expectativas de dos equipos que tienen mucha historia y que trabajan para subir de categoría.

Así está la tabla de posiciones del Federal A

