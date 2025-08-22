christian corrales Corrales es el DT del Atlético San Martín.

Así llegan el Chacarero y el Globo

Atlético San Martín viene de igualar 1 a 1 de visitante ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, y es el líder con 11 puntos, suma siete partidos sin perder, con cinco triunfos y dos empates.

Mientras que Huracán Las Heras superó de local a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi de Mar del Plata de local en el descuento y se ubica cuarto con 9 unidades. El equipo lasherino está invicto con la dupla Osvaldo Gullace - Alejandro De La Riba, ya que ganaron los dos partidos que dirigieron.

Felipe Rivarola Atlético Club San Martín Felipe Rivarola es el goleador del Atlético San Martín.

El último enfrentamiento fue en el estadio de Huracán Las Heras

Huracán Las Heras le ganó 2 a 0 al Atlético San Martín por 2 a 0, en el estadio General San Martín, en el último enfrentamiento entre ambos equipos. Los goles los marcaron Fernando Cortez y Joel Lucero. Este partido se disputó el 29 de junio pasado.

Joel Lucero Huracán Las heras.- Joel Lucero es el máximo artillero de Huracán Las Heras.

La última vez que jugaron en el Este ganó el Chacarero por 4 a 0, con goles del paraguayo de Felipe Rivarola (2), Nicolás Heiz y Santiago Cuenca. El choque se disputó el 25 de abril pasado.

Este domingo se volverán a enfrentar los dos representantes mendocinos en un partido que ha generado muchas expectativas de dos equipos que tienen mucha historia y que trabajan para subir de categoría.

Así está la tabla de posiciones del Federal A