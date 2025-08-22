Asuntos de plantas: qué pasa si tu gato muerde o ingiere las hojas del potus

Si tu gato muerde, mastica e ingiere las hojas del potus, puede experimentar una serie de síntomas peligrosos y molestos, como irritación bucal, quemaduras, salivación excesiva, problemas para tragar e incluso vómitos.

gato oliendo planta El potus es tóxico y peligroso para los gatos

Es importante mantener la planta de potus alejada de los gatos de casa para prevenir cualquier tipo de malestar. Si tienes mascotas, coloca plantas que no sean tóxicas para ahorrarte y ahorrarle el mal rato a tus gatos.

Cuando tu gato experimente este tipo de intoxicación, recurre inmediatamente a un veterinario experto. No necesariamente es una afección letal, pero es muy molesta para tus amigos peludos y acaba con la vida de la planta.

Otras plantas de interior que pueden ser tóxicas para los gatos, y deberías mantener alejadas de las mascotas, son:

La costilla de Adán.

Cala.

Hiedra.

Aloe Vera.

Anturio.

Bulbos ornamentales como los tulipanes y narcisos.

Jardinería en casa: cómo cuidar y estimular tu planta de potus

Más allá de su toxicidad y potenciales peligros para los gatos, el potus es una planta de interior de fácil crecimiento y muy hermosa. Se puede colocar en ambientes húmedos y cálidos del hogar, alejados de las mascotas.

Es una planta que adora el agua, pero no necesariamente los charcos de agua o la inundación del sustrato. Prefiere una tierra nutritiva, con buen drenaje y un trasplante constante.

planta de potus y gato Coloca tu planta en una maceta con tierra nutritiva, agua y buena luz

La planta de potus se siente muy a gusto en los ambientes con luz natural, indirecta y filtrada por las cortinas. Es susceptible a ciertas plagas de insectos y hongos, por lo que deberías realizar un control, limpieza y poda frecuente de las hojas.