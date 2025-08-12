Inicio Sociedad Qué significa
Qué significa cuando un gato le gruñe a algunas personas y a otras no

Aunque los gatos no se manifiestan igual que los perros, sí usan el gruñido como un mecanismo de defensa con ciertas personas. Te contamos que significa

Martina Baiardi
Martina Baiardi
De seguro has notado que el comportamiento de los gatos es único y que su forma de expresarse también es muy particular. Un claro ejemplo ocurre cuando el felino tiende a gruñir a cierto tipo de personas y a otras, en cambio, no. Si bien a algunos les genera intriga o miedo, hay que saber qué significa.

Elgruñido de un gato no es un simple sonido, es más bien una señal de advertencia que puede revelar mucho sobre su estado emocional y su percepción del entorno. Muchos dueños notan que sus felinos gruñen a ciertas personas, mientras que con otras son completamente dóciles. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta involucra instinto, memoria y hasta química corporal.

Qué significa este comportamiento en los gatos

Primero que nada, hay que saber diferenciar entre bufido y gruñido porque estos sonidos felinos suelen confundir. El primero es de autodefensa por excelencia, expulsando aire bruscamente con la boca completamente abierta. Un gato bufa para asustar a un posible depredador cuando se siente amenazado o invaden su territorio.

gruñido de gato (2)
Cuando los gatos emiten sonidos, intentan expresar una emoci&oacute;n o un deseo.

Cuando los gatos emiten sonidos, intentan expresar una emoción o un deseo.

En cambio, según la Clínica veterinaria, un gruñido, se caracteriza por el tono bajo y su carácter amenazante. Suele ser una señal de alerta para indicar que el felino está enfadado o estresado. Si esto ocurre, mejor déjalo tranquilo y respeta su espacio.

En este caso, hoy analizamos el gruñido. De seguro has notado que cuando una persona se acerca a un gato desconocido, el felino puede gruñirle incluso antes de que este lo acaricie. ¿Te has preguntado por qué? Te lo contamos.

Cuando un gato gruñe, generalmente está indicando incomodidad, miedo o irritación. Es su forma de decir que quiere espacio y que percibe algo, o a alguien en este caso, como una amenaza potencial.

Los gatos son muy perceptivos y detectan cambios en el tono de voz, el lenguaje corporal e incluso el estado de ánimo de las personas. Si alguien se acerca con movimientos bruscos o con una actitud que el animal interpreta como hostil, es probable que reaccione con un gruñido.

La memoria también juega un papel importante. Si el gato ha tenido una mala experiencia con alguien que se parece físicamente o se comporta de manera similar a una persona en su pasado, puede gruñir por asociación.

gruñido de gato (1)
Los gru&ntilde;idos se producen por varias razones, y pueden darte pistas sobre la salud f&iacute;sica o mental de tu gato.&nbsp;

Los gruñidos se producen por varias razones, y pueden darte pistas sobre la salud física o mental de tu gato.

Además, el olfato felino es extremadamente sensible. Los perfumes fuertes, el olor de otro animal o incluso determinados químicos pueden generarle rechazo. En algunos casos, el gruñido es simplemente una reacción a un aroma que no le agrada.

Otras respuestas a este comportamiento felino son:

  • Están frustrados
  • Están enfermos o incómodos
  • Están asustados, sobre estimulados o estresados
  • Están enseñándoles a otros quién manda
  • Están siendo territoriales

Cómo actuar si un gato te gruñe

Primero que nada es importante que no lo fuerces a interactuar. La persona debe mantener la calma y evitar movimientos rápidos que enojen más al animal. Respeta su espacio y observa su lenguaje corporal, es decir, deja que sea él quien se acerque.

