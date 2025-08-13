Inicio Sociedad Orzuelo
Qué significa cuando nos aparece un orzuelo en el ojo y a qué se debe

¿Te has levantado con el párpado del ojo enrojecido o hinchado? Seguramente tengas un orzuelo, una afección ocular muy común. ¿Qué significa su aparición?

Martina Baiardi
Martina Baiardi
Un orzuelo es una inflamación localizada en el párpado que suele aparecer de forma repentina y causar molestias. Aunque a simple vista puede parecer un problema menor, su aparición tiene causas específicas que conviene conocer para prevenirlo y tratarlo de forma adecuada. Además, cuando aparecen se debe a una razón en particular y hoy te contamos qué significa.

Qué es un orzuelo y qué significa que aparezca

El orzuelo es una protuberancia roja y dolorosa que surge en el borde del párpado, generalmente cerca de las pestañas, ya sea en la parte de arriba o de abajo. Se produce cuando alguna de las glándulas de la superficie palpebral se infecta, habitualmente por la bacteria Staphylococcus aureus. Esta infección provoca inflamación, enrojecimiento y, en algunos casos, la formación de pus.

De acuerdo con lo que menciona la clinica RAHHAL, si alguna de estas glándulas se infecta, puede terminar generando una acumulación de pus. Así pues, a veces, la inflamación se extiende desde el párpado a los tejidos adyacentes, provocando una hinchazón aguda que complica la detección del foco del problema.

orzuelo (1)
Un orzuelo es una hinchazón o bulto rojo y doloroso en el borde del párpado que se genera por la infección de alguna de las glándulas de la superficie palpebral.

El principal síntoma de este fenómeno, como ya dijimos, es la aparición de un bulto rojo en el borde libre del párpado. Sin embargo, también puede venir acompañado de otros síntomas, tal como:

  • Hinchazón
  • Enrojecimiento
  • Dolor
  • Sensibilidad a la luz
  • Sensación de cuerpo extraño
  • Lagrimeo
  • Secreción de pus
  • Visión borrosa

Si te apareció un orzuelo y buscas entender a que se debe, te contamos las causas:

orzuelo (2)
La única forma de prevenir un orzuelo es evitando las causas que puedan provocar una infección en la zona palpebral del ojo

  • Infección bacteriana causada por la acumulación de bacterias en la base de las pestañas.
  • Mala higiene ocular, es decir, no lavarse bien las manos antes de tocarse los ojos o no retirar el maquillaje antes de dormir.
  • Uso prolongado o compartido de cosméticos, especialmente máscaras de pestañas o delineadores en el caso de las mujeres.
  • Enfermedades cutáneas como blefaritis o dermatitis seborreica.
  • Tienes las defensas bajas: el estrés, la falta de sueño o una mala alimentación pueden favorecer su aparición.

En la mayoría de los casos, el orzuelo es benigno y desaparece por sí solo en pocos días. Sin embargo, si el dolor es intenso, persiste por más de una semana o afecta la visión, es importante consultar a un oftalmólogo para descartar complicaciones.

Significado espiritual de un orzuelo

En muchas corrientes de espiritualidad y medicina tradicional, los ojos representan la percepción y la forma en que vemos el mundo y a los demás. Por eso, la aparición de un orzuelo puede interpretarse así:

  • Bloqueos emocionales
  • Conflictos o preocupaciones
  • Protección energética
  • Mensaje de autocuidado

