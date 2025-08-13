Qué significa cuando nos aparece un orzuelo en el ojo y a qué se debe

Qué es un orzuelo y qué significa que aparezca

El orzuelo es una protuberancia roja y dolorosa que surge en el borde del párpado, generalmente cerca de las pestañas, ya sea en la parte de arriba o de abajo. Se produce cuando alguna de las glándulas de la superficie palpebral se infecta, habitualmente por la bacteria Staphylococcus aureus. Esta infección provoca inflamación, enrojecimiento y, en algunos casos, la formación de pus.

De acuerdo con lo que menciona la clinica RAHHAL, si alguna de estas glándulas se infecta, puede terminar generando una acumulación de pus. Así pues, a veces, la inflamación se extiende desde el párpado a los tejidos adyacentes, provocando una hinchazón aguda que complica la detección del foco del problema.