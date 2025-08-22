Bochorno: Independiente Rivadavia fue perjudicado por Luis Lobo Medina y empató con Tigre en Victoria

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1959059768783298607&partner=&hide_thread=false LA POLÉMICA DEL DÍA: Lobo Medina no la vio, el VAR lo llamó y esta jugada desencadenó en el penal del 1-1 entre Tigre e Independiente Rivadavia.



¿Opiniones?



#ESPN pic.twitter.com/H4P3DAM4pQ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025

El volante Maximiliano Amarfil marcó para la Lepra a los 26' del segundo tiempo y a los 57' Braian Martínez empató de penal para los dirigidos por Diego Dabove.

independiente-rivadavia La Lepra fue perjudicado ante Tigre.

El Azul del Parque, que venía de perder 3 a 0 de local ante Boca Juniors, cortó una racha de dos derrotas seguidas.

El elenco orientado por Alfredo Berti (estuvo en el palco porque fue expulsado ante Boca y dirigió su ayudante de campo, Santiago Flores) trataba de luchar el partido lejos de su arco e intentaba no meterse atrás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1959036589314576806&partner=&hide_thread=false NO HUBO GOL EN VICTORIA: Luciano Gómez anotaba el 1-0 de Independiente Rivadavia gracias a un blooper de Zenobio pero fue anulado por una mano previa.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/19lfGRSCru — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 22, 2025

A los 25' Luciano Gómez marcó un golazo desde lejos (el arquero Felipe Zenobio manoteó la pelota, pero se le metió en el arco) tras un rebote de la defensa local, pero fue anulado por el VAR por una mano del uruguayo Leonard Costa. Fue muy polémica esta decisión.

Amarfil se perdía una chance clara de gol, pero el Azul estaba cerca de marcar.

A los 42' Tomás Cardona metió un gran cabezazo y Ezequiel Centurión la mandó al córner con una gran atajada. Se salvó el visitante.

En el complemento la visita marcó la diferencia con un tremendo gol de Amarfil. A los 26' el mediocampista azul tomó un rebote y con un derechazo marcó el tanto. El VAR chequeó el tanto por una supuesta posición adelantada, pero finalmente lo convalidó.

luciano-gomez Luciano Gómez marcó para Lepra, pero le anularon el gol.

Sobre el final Lobo Medina se inventó un penal de Ortega sobre Saralegui y Martínez lo cambió por gol.

La Lepra empató injustamente con Tigre en Victoria.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

La Lepra jugará con Argentinos Juniors el sábado 30 de agosto desde las 17, en el estadio Bautista Gargantini, por la 7ma fecha del Clausura.

Luego de ese cotejo Independiente Rivadavia se volverá a ver las caras con Tigre el viernes 5 de septiembre a las 21.15 en la cancha de Newell's, por los cuartos de final de la Copa Argentina.