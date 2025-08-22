"Si no te das cuenta de que eres feliz, no lo estás siendo": el consejo del día según Gabriel Rolón

Pues este estado de la vida no se trata solo de acumular momentos agradables o alcanzar metas externas, sino de poder reconocerlos y valorarlos en el presente. Muchas personas viven persiguiendo un ideal de felicidad futuro, un mejor trabajo, una pareja perfecta, un viaje soñado, sin darse cuenta de que en lo cotidiano también hay instantes que la contienen.

“El problema no es no tener motivos para ser feliz, sino no percibirlos”, explica el especialista. De esta forma, el consejo funciona como un llamado a la atención plena: si no somos conscientes del bienestar que nos rodea, lo dejamos pasar de largo.

persona reflexionando Es de real importancia vivir el presente y ser conscientes de nuestros momentos de felicidad mientras ocurren

En este sentido, Gabriel Rolón advierte que uno de los mayores riesgos de la vida moderna es vivir en piloto automático. La rutina, las responsabilidades y la presión social hacen que las personas se desconecten de sus emociones y no registren cuándo se sienten bien. Así, se puede tener todo para disfrutar y, sin embargo, experimentar un vacío interno.

Claves prácticas del consejo de Rolón

A partir de esta reflexión, el psicoanalista sugiere adoptar pequeñas prácticas que permiten reconocer la felicidad en lo cotidiano: