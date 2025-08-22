Inicio Sociedad Consejos
"Si no te das cuenta de que eres feliz, no lo estás siendo": el consejo del día según Gabriel Rolón

El psicoanalista Gabriel Rolón, a través de sus consejos, intenta darnos una respuesta sobre uno de los desafíos más difíciles de la vida: la felicidad

Martina Baiardi
Martina Baiardi
Los consejos sobre la idea de felicidad de Gabriel Rolón nos invitan a tener una visión más realista y matizada de este concepto. Nos animan a disfrutar de los momentos felices sin intentar retenerlos, a ajustar nuestras expectativas, a vivir el presente, a conocernos a nosotros mismos y a aceptar que la felicidad siempre estará acompañada de alguna falta.

El reconocido psicoanalista y escritor argentino Gabriel Rolón compartió una de esas reflexiones que invitan a detenerse y mirar hacia adentro: “Si no te das cuenta de que eres feliz, no lo estás siendo”. Una frase breve, pero cargada de significado, que plantea la importancia de la conciencia plena en la experiencia de la felicidad.

Este es el consejo del día que nos regala el especialista Gabriel Rolón

La felicidad como experiencia consciente

Una de las reflexiones más profundas de Rolón es que la felicidad debe ser percibida en el momento en que se experimenta. Relata que muchos de sus pacientes se dan cuenta de su felicidad solo al mirar hacia atrás, lo que significa que en el momento no estaban realmente conscientes de ella.

Pues este estado de la vida no se trata solo de acumular momentos agradables o alcanzar metas externas, sino de poder reconocerlos y valorarlos en el presente. Muchas personas viven persiguiendo un ideal de felicidad futuro, un mejor trabajo, una pareja perfecta, un viaje soñado, sin darse cuenta de que en lo cotidiano también hay instantes que la contienen.

“El problema no es no tener motivos para ser feliz, sino no percibirlos”, explica el especialista. De esta forma, el consejo funciona como un llamado a la atención plena: si no somos conscientes del bienestar que nos rodea, lo dejamos pasar de largo.

persona reflexionando
Es de real importancia vivir el presente y ser conscientes de nuestros momentos de felicidad mientras ocurren

En este sentido, Gabriel Rolón advierte que uno de los mayores riesgos de la vida moderna es vivir en piloto automático. La rutina, las responsabilidades y la presión social hacen que las personas se desconecten de sus emociones y no registren cuándo se sienten bien. Así, se puede tener todo para disfrutar y, sin embargo, experimentar un vacío interno.

Claves prácticas del consejo de Rolón

A partir de esta reflexión, el psicoanalista sugiere adoptar pequeñas prácticas que permiten reconocer la felicidad en lo cotidiano:

  • Es necesario detenerse unos segundos al día para agradecer.
  • Registra tus emociones y toma conciencia de ellas
  • Disfruta lo simple, como una conversación, un café o un paseo.
  • Evita la comparación constante con los demás, porque genera frustración.

