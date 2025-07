El consejo del día, según Gabriel Rolón: "Que te quieran por lo que sos no por lo que das"

El consejo del día sobre los vínculos rotos El consejo que Gabriel Rolón nos trae hoy, se trata de los vínculos rotos y el porqué deben querernos, por lo que en verdad somos, y no por lo que somos capaces de dar

Para Rolón, uno de los principales conflictos emocionales que enfrentan las personas radica en creer que deben “ofrecer” algo para ser valoradas: regalos, atención constante, favores o sacrificios. Pero, ¿Qué ocurre cuando una relación se sostiene solo sobre lo que uno brinda y no sobre lo que uno es?

El consejo de hoy apunta a reflexionar sobre el amor propio y la autoestima. “Cuando alguien te quiere por lo que das, ese vínculo se vuelve frágil, porque si algún día dejas de dar, también puede terminarse ese afecto”, explicó el psicólogo… Por eso, propone buscar relaciones en las que uno pueda mostrarse con defectos, límites y vulnerabilidades, sin temor al rechazo.

La diferencia entre el dar genuino y el dar para ser aceptado

Por supuesto que dar no está mal, siempre que no se convierta en una condición para ser querido. “Dar desde el amor es un acto noble. Pero dar para que te quieran, para no ser dejado, para ser valorado, es doloroso. Porque ahí estás entregando algo que no sos vos, estás comprando cariño con esfuerzo”, sostiene Gabriel.

Este consejo también se vincula con muchas de las historias reales que Gabriel Rolón recoge en sus libros: personas que viven agotadas emocionalmente intentando sostener vínculos en los que no se sienten valoradas por quienes realmente son.

El consejo del día de Gabriel Rolón se vuelve especialmente relevante justo ahí donde las apariencias, las redes sociales y la sobre exigencia emocional parecen tener más peso que la conexión genuina. “Ser querido por lo que uno es, con todo lo que eso implica... fortalezas, heridas, miedos y deseos, es lo que permite construir vínculos sanos y duraderos”, concluye el psicoanalista.