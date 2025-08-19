El camino hacia el título de Independiente Rivadavia

La Zona Cuyo estuvo compuesta por tres equipos: Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz. El camino hacia la gloria para las caudillas comenzó el lunes 26 de mayo. Aquella jornada, en Ciudad Deportiva, vencieron 2-0 a las Lobas. La segunda fecha, ante el Expreso, fue suspendida por falta de efectivos policiales y el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior dispuso el triunfo por 1-0.

La cuarta fecha, ante el Blanquinegro de visitante, finalizó 3-0 a favor de las azules. La quinta, y última que se jugó por la primera fase, finalizó 1-1 ante las bodegueras en la Perla de Carrodilla. Vale destacar que en la tercera y sexta, el equipo de Gustavo Gallardo tuvo libre al ser equipos impares en el Grupo.

Independiente Rivadavia fútbol femenino Las jugadores convocadas de Independiente Rivadavia para la final en San Luis. Foto: Efraín Córdova - Fútbol Femenino CSIR

La segunda ronda comenzó ante San Martín de San Juan. Por la ida de los cuartos de final, Independiente Rivadavia igualó ante las locales 1-1 en el Hilario Sánchez. En la revancha, disputada en Ciudad Deportiva, ganaron 2-1 y lograron seguir con vida.

En las semifinales volvieron a verse las caras con Godoy Cruz. Fue una serie para el infarto la cual se definió a través de la tanda de penales. La ida terminó sin goles y la revancha, en Ciudad Deportiva, culminó 1-1. En la tanda la Lepra se impuso 5-4 y celebró el pase a la final.

En la lucha por quedarse con la Zona Cuyo, su rival fue Sporting Victoria de San Luis. En Mendoza no se sacaron diferencias y el pasado domingo, en condición de visitante, Independiente Rivadavia se quedó con la victoria por la mínima diferencia.

Cuerpo técnico fútbol femenino Independiente Rivadavia El cuerpo técnico del equipo campeón: Adriana Oyarce, Ignacio Villanueva, Gustavo Gallardo, Claudio Vieyra, Matias Pérez y Jeremías Rebeco. Foto: Efraín Córdova - Fútbol Femenino CSIR

El plantel de Independiente Rivadavia

El éxito de Independiente Rivadavia a lo largo de la competencia no es casualidad. Y esto, entre otros factores, se debe al trabajo del plantel, cuerpo técnico y directivos que día a día trabajan para que la institución siga creciendo:

Plantel 2025:

Álvarez Valentina

Arroyo, Soledad

Brandi Ayelén

Cano Cintia

Cabrera Valentina

Castro Agustina

Cisterna, Antonella

De Rosas Catalina

Elst Malena

Felici Giuliana

Fragapane Agustina

Fulladosa Analia

García Naara

Gonzalez Adriana

Lachance Vanessa

Merlo Daniela

Michelini Martina

Morales Agostina

Napolitano Luciana

Oros Pía

Ozan Milagros

Pitton Sofía

Prieto Dámaris

Rodriguez Guadalupe

Roggerone Consuelo

Ruiz Malena

Salomón María Luz

Scacia, Oriana

Suarez Morena

Tobares Kendra

Torres Celeste

Tucci Luna

Cuerpo Técnico:

Director técnico: Gustavo Gallardo

Ayudante de campo: Adriana Oyarce

Ayudante de campo: Matias Pérez

Preparador físico: Claudio Vieyra

Preparador físico: Ignacio Villanueva

Entrenador de arqueros: Jeremías Rebeco

Coordinadores:

Victoria Cisterna

Eduardo Montalbuccio

Victoria Cisterna y Eduardo Montalbucio - coordinadores fútbol femenino Independiente Rivadavia Vicky y Titi, dos pilares del Independiente Rivadavia que gritó campeón en el fútbol femenino. Foto: Efraín Córdova - Fútbol Femenino CSIR

Las goleadoras de Independiente Rivadavia

El ritmo de Independiente Rivadavia a lo largo de la competencia fue arrollador. El equipo de Gustavo Gallardo disputó diez partidos a lo largo de la Zona Cuyo del Torneo Regional Federal Femenino. En ellos no conoció la derrota y solamente en dos ocasiones no logró convertir goles.

Las alegrías en el arco rival llegaron de la mano de:

Dámaris Prieto: 3

Agostina Morales: 3

Malena Elst: 2

Malena Ruiz: 1

Martina Michelini: 1

En contra: 1

Embed - Fútbol Femenino CSIR on Instagram: "Un gol que vale un campeonato Dámaris Prieto convirtió el tanto con el que Independiente Rivadavia venció a Sporting Victoria y se coronó campeón del Torneo Regional de la zona Cuyo. ¡DALE CAMPEÓN! @ph.cordova" View this post on Instagram A post shared by Fútbol Femenino CSIR (@futbolfemeninocsir)

Pese a la alegría, el plantel sufrió el robo de su indumentaria

En medio de la euforia de un momento histórico para el equipo de fútbol femenino de Independiente Rivadavia, la alegría se vio empañada por la lamentable situación que tuvo lugar horas después de su retorno a la provincia de Mendoza.

Robo al fútbol femenino de Independiente Rivadavia El posteo que realizaron desde la cuenta del fútbol femenino de Independiente Rivadavia.

A través de sus canales oficiales de comunicación, difundieron que toda la ropa con la que cuentan para jugar sus partidos fue robada de un auto. Hablamos de tres juegos completos de camisetas (azules, blancas, rosadas y de arqueras), pantalones y medias.