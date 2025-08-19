Nombres en Argentina: es de varón y hace 78 años que nadie volvió a registrarlo

Este tipo de registros se mantiene gracias a la base de datos del RENAPER. A partir de la información que ofrece el organismo nacional, es posible rastrear cuántas veces un nombre fue utilizado en los últimos 100 años. En el caso de Leusebio, no hay repeticiones posteriores a ese registro de 1947, lo que lo convierte en un nombre completamente extinto en los tiempos que corren.
Leusebio proviene de una variante poco usada de origen clásico
El nombre Leusebio es una variante poco común del nombre griego Eusebio, derivado del término “eusebes”, que significa “piadoso” o “devoto”. Este nombre fue común durante siglos en el ámbito religioso, especialmente entre figuras cristianas del mundo antiguo.
No ocurre lo mismo con Leusebio, con una letra “L” inicial agregada, lo que para los estudiosos representa una alteración fonética o creativa registrada escasamente en los documentos históricos.
En ese sentido, se desconoce si el nombre Leusebio fue elegido para distinguirlo de alguna forma o si tiene que ver con un error de transcripción en el registro original al momento de anotarlo. Lo cierto es que no volvió a aparecer desde ese año 1947, característica que lo posiciona dentro de los casos más curiosos de nombres que no son utilizados en los registros de Argentina.