Crisis institucional

En medio de la crisis de San Lorenzo vuelve Marcelo Moretti a la presidencia y el autor del video se desdijo

El Tribunal de Ética de AFA determinó que no hubo pruebas suficiente para sancionar a Marcelo Moretti y volvió a la presidencia de San Lorenzo

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola


Volvió. En medio de la crisis legal y financiera, la AFA le permitió retomar la presidencia de San Lorenzo a Marcelo Moretti.

La realidad de San Lorenzo en estos días está más relacionada al foro judicial y legal que al deportivo. El "sobreseimiento" de AFA y retorno de Marcelo Moretti al club derivó en la renuncia del interino Julio Lopardo, y quien lo grabó cuando supuestamente recíbía una coima, ahora se desdijo. También se pidió la quiebra de la institución.

La vuelta de Marcelo Moretti, licenciado como presidente por la investigación en el caso donde se lo acusa con un video por haber recibido 25 mil dólares y meterlos dentro de su saco, desató un fuerte revuelo en todos los sectores del Ciclón. Lopardo ya había anticipado que, en caso de producirse el regreso de Moretti, daría un paso al costad

La AFA rehabilitó a Marcelo Moretti a retomar la presidencia de San Lorenzo

El jueves pasado el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habilitó a Marcelo Moretti a retornar a la presidencia del club, luego de mantener su licencia por cuestiones judiciales. El organismo determinó que no hay sanción -por falta de pruebas- contra el dirigente, quien podrá retomar su cargo en los próximos días.

En medio de este clima de caos institucional, se sumó otro capítulo que refleja la profunda crisis política y económica que atraviesa San Lorenzo. Esta semana, la sala C de la Cámara Comercial le pidió al club que se declare en quiebra y le otorgó un plazo de apenas cinco días para saldar una deuda de 5,3 millones de dólares.

La crisis no solo desnuda la falta de rumbo dirigencial, sino también la incapacidad de las distintas facciones políticas para anteponer los intereses del club a sus disputas personales. Mientras los dirigentes se cruzan acusaciones y renuncias, San Lorenzo se hunde en un escenario límite donde la quiebra dejó de ser una amenaza para convertirse en una posibilidad concreta, con consecuencias que podrían marcar a fuego la historia de la institución.

Un arrepentido: el hombre que grabó el video de Moretti se desdijo

Alejandro Rojas se presentó como el hombre que realizó la supuesta operación con cámara oculta en el despacho de Marcelo Moretti. Según relató, la grabación fue planificada por un agente que le ofreció una compensación económica a cambio de documentar la escena que luego generó revuelo en el entorno de San Lorenzo.

Rojas explicó que su tarea consistía en colocarse unos anteojos con un dispositivo especial para captar al "señor Moretti cuando reciba el dinero" en dos días distintos. "Por lo que escuché, era una deuda que tenía con ellos y querían tener una cámara para guardar ese momento… me hicieron armar algo para perjudicarlo, pero yo no tengo nada personal contra él", aseguró.

El hombre que registró la maniobra también contó que se distanció de quienes lo contrataron y denunció que el material audiovisual se utilizó como parte de una extorsión para hacerle una "cama" a Moretti. "A mí me dijeron: vos ponete los anteojos y grabalo cuando esté en su despacho", recordó Rojas.

En el cierre de su confesión, expresó su arrepentimiento: "Si sabía que le iba a generar semejante problema a Moretti, no lo hubiese ni grabado, ni se lo hubiese dado a nadie… la verdad es que me arrepentí".

