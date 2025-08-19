Inicio Ovación Fútbol Vélez
Copa Libertadores: Vélez se hizo fuerte en casa y le ganó 2 a 0 a Fortaleza para meterse en cuartos de final

Con los goles de Carrizo y Galván Vélez le ganó en Liniers a Fortaleza de Brasil en la vuelta por octavos de final de la Copa Libertadores. La ida fue 0 a 0

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Maher Carrizo abrió la cuenta y el partido que definió la llave de octavos de final de Copa Libertadores entre Vélez y Fortaleza.

Vélez Sarsfield se transformó en el primer argentino en pasar de ronda en los playoffs de la Copa Libertadores. Se impuso 2 a 0 en el estadio José Amalfitani a Fortaleza de Brasil en la revancha de octavos de final. La ida había finalizado 0 a 0. Los del Fortín jugarán con el ganador de la llave Racing- Peñarol.

Los goles del conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto fueron convertidos por Maher Carrizo -de cabeza- a los 7 minutos, y Tomás Galván, a los 28, ambos del primer tiempo.

Vélez se metió entre los ocho mejores de la Copa Libertadores

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto había sufrido una dura derrota en la ida, pero se recuperó en los primeros minutos del partido de vuelta y logró la ansiada clasificación.

A los siete minutos, el volante Maher Carrizo conectó de cabeza un gran centro desde la izquierda del lateral Elías Gómez para abrir el marcador, aprovechando una floja respuesta defensiva del rival.

Y a los 28 minutos, Tomás Galván amplió la ventaja tras una mala salida de Deyverson; la pelota fue interceptada por Jano Gordón por la derecha, quien asistió al mediocampista que definió con sutileza para el 2-0.

