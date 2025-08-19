Copa Libertadores: Vélez se hizo fuerte en casa y le ganó 2 a 0 a Fortaleza para meterse en cuartos de final

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto había sufrido una dura derrota en la ida, pero se recuperó en los primeros minutos del partido de vuelta y logró la ansiada clasificación.

A los siete minutos, el volante Maher Carrizo conectó de cabeza un gran centro desde la izquierda del lateral Elías Gómez para abrir el marcador, aprovechando una floja respuesta defensiva del rival.

Y a los 28 minutos, Tomás Galván amplió la ventaja tras una mala salida de Deyverson; la pelota fue interceptada por Jano Gordón por la derecha, quien asistió al mediocampista que definió con sutileza para el 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1957933791046926715&partner=&hide_thread=false ERROR DE DEYVERSON Y TOMI GALVÁN PARA EL 2-0 DE VÉLEZ ANTE FORTALEZA.pic.twitter.com/PNq7okogZ0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 19, 2025

Embed

nbnbnb