Vélez Sarsfield se transformó en el primer argentino en pasar de ronda en los playoffs de la Copa Libertadores. Se impuso 2 a 0 en el estadio José Amalfitani a Fortaleza de Brasil en la revancha de octavos de final. La ida había finalizado 0 a 0. Los del Fortín jugarán con el ganador de la llave Racing- Peñarol.
Copa Libertadores: Vélez se hizo fuerte en casa y le ganó 2 a 0 a Fortaleza para meterse en cuartos de final
Con los goles de Carrizo y Galván Vélez le ganó en Liniers a Fortaleza de Brasil en la vuelta por octavos de final de la Copa Libertadores. La ida fue 0 a 0