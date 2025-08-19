Por último, aconsejaron chequear antes de viajar la información de los pasos fronterizos. Para hacerlo a través de X, las direcciones son las siguientes: @UPFronterizos y @CFlosLibertador.

Paso a Chile Inestabilidad y nevadas son constantes desde el viernes 15 de agosto en alta montaña.

El tercer cierre del Paso Cristo Redentor en 5 días

El de este miércoles 20 de agosto será el tercer cierre del Paso Cristo Redentor en cinco días por razones meteorológicas.

Sin embargo, el cierre del viernes 15 de agosto fue polémico: en una primera reunión, las autoridades del paso a Chile habían acordado abrir a las 9 de la mañana y cerrar a las 17, cuando se habían anunciado las nevadas en la alta montaña.

Luego, avisaron que no lo abrirían por decisión de Chile.

El sábado 16, el Paso Internacional abrió, porque la ruta se encontraba transitable, pero este lunes 18, volvió a cerrar hasta este martes, que permaneció abierto.

Sin embargo, a última hora, el anuncio de un nuevo cierre se sumó a una semana donde la inestabilidad meteorológica fue constante.

Pronóstico del tiempo en alta montaña

Según el portal web de Meteored, entre la noche de este martes y la mañana del miércoles se producirán nevadas, en distintos horarios. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los -10°CC de mínima y -1°CC de máxima.