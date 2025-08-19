Xabi Alonso habló de Franco Mastantuono en conferencia de prensa

El director técnico, que tuvo su estreno al frente del Real Madrid en LaLiga de España, dijo presente en conferencia de prensa luego de la victoria de sus dirigidos ante Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu.

Franco Mastantuono, como no podía ser de otra manera, fue el inevitable tema de conversación. “Tiene pinta. Ya le veía que podía aportar, ha tenido buenos minutos. No había podido entrenar con nosotros, pero sí que se ha estado preparando. Tenía muchas ganas. A veces lo emocional pesa más que lo trabajado. Ha tenido buen impacto. Buena noticia que haya hecho su debut”.

Se nota que a Xabi Alonso le gusta Mastantuono



Posteriormente, incluyendo a quienes también hicieron su estreno en Real Madrid (Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Fran Carreras), sentenció: “He visto que no les ha pesado ni la camiseta ni pisar el Bernabéu. Los 4 han tenido una actuación buena, completa, igual no espectacular. No hay cometido errores, no han estado nerviosos. Los que han iniciado y Franco han traído buena energía, esa mezcla ha sido buena con los que ya estaban”.