El entrenador español elogió al juvenil de la Selección argentina.

El entrenador español elogió al juvenil de la Selección argentina.

El reloj marcaba 67 minutos de juego cuando Xabi Alonso dispuso las dos primeras modificaciones en su equipo. Fue justo en ese momento, con 18 años y cinco días, cuando Franco Mastantuono tuvo su debut como futbolista del Real Madrid.

Poco más de 23 minutos le bastaron para mostrar una buena performance sobre el verde césped del estadio Santiago Bernabéu. Como consecuencia de ello, el mundo del fútbol rápidamente comenzó a hablar sobre lo sucedido.

Franco Mastantuono
Xabi Alonso dispuso el debut de Franco Mastantuono en Real Madrid, a los 67 minutos de juego.

Xabi Alonso dispuso el debut de Franco Mastantuono en Real Madrid, a los 67 minutos de juego.

Como no podía ser de otra manera, Xabi Alonso fue uno de los tantos que analizó la primera presentación del joven de 18 años en la Casa Blanca. En conferencia de prensa, el DT no dudó en elogiar al hombre de la Selección argentina, a quien no le pesó el debut.

Xabi Alonso habló de Franco Mastantuono en conferencia de prensa

El director técnico, que tuvo su estreno al frente del Real Madrid en LaLiga de España, dijo presente en conferencia de prensa luego de la victoria de sus dirigidos ante Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu.

Franco Mastantuono, como no podía ser de otra manera, fue el inevitable tema de conversación. “Tiene pinta. Ya le veía que podía aportar, ha tenido buenos minutos. No había podido entrenar con nosotros, pero sí que se ha estado preparando. Tenía muchas ganas. A veces lo emocional pesa más que lo trabajado. Ha tenido buen impacto. Buena noticia que haya hecho su debut”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAZN_ES/status/1957923037161898276&partner=&hide_thread=false

Posteriormente, incluyendo a quienes también hicieron su estreno en Real Madrid (Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Fran Carreras), sentenció: “He visto que no les ha pesado ni la camiseta ni pisar el Bernabéu. Los 4 han tenido una actuación buena, completa, igual no espectacular. No hay cometido errores, no han estado nerviosos. Los que han iniciado y Franco han traído buena energía, esa mezcla ha sido buena con los que ya estaban”.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas