Huracán se quedó afuera de la Copa Sudamericana: cayó ante Once Caldas en un partido polémico

Juan Bizans y el propio Miljevic se fueron expulsados en el elenco de Parque Patricios, a los 45’ del primer periodo y a los 28 minutos del segundo, respectivamente.

Lo que viene para Huracán

Con este resultado, Huracán se despidió del certamen internacional. Ahora, deberá visitar a Unión de Santa Fe por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, el próximo domingo desde las 14:00.

Los comandados por Hernán Darío Herrera avanzaron a los cuartos de final del campeonato luego del 4-1 global, donde tendrán que enfrentar al ganador de la serie entre Independiente del Valle y Mushuc Runa.

A los 38’ del primer tiempo, Huracán abrió el marcador en el Tomás Adolfo Ducó. Matko Miljevic anotó desde el punto penal e igualó la serie 1-1 en el resultado global, luego de que Kevin Cuesta se llevó puesto a Juan Bisanz adentro del área.

Un minuto después del gol, la salida desde el medio de Once Caldas liquidó la alegría del “Globo”. El centro delantero Dayro Moreno empujó la pelota al fondo de la red e igualó el resultado del encuentro, dejando la serie 2-1 a favor del cuadro colombiano.

En los instantes finales, el elenco local sufrió la pérdida de un jugador de campo. Juan Bisanz realizó una acción indebida y el árbitro brasileño Paulo Zanovelli no dudó en mostrarle la tarjeta roja. De esta manera, el cuadro de Parque Patricios debió disputar todo el complemento en inferioridad numérica.

A pesar de disponer solamente de 10 jugadores dentro del campo de juego, el “Globo” mostró condiciones para volver a adelantarse en el duelo. No obstante, a los 20’ del segundo tiempo, Barrios recibió la pelota dentro del área y marcó el segundo para el equipo de Manizales.

A los 28 minutos, los dirigidos por Frank Kudelka sufrieron otro revés por la expulsión de Matko Miljevic, a instancias de VAR, tras sujetar del cuello al mediocampista Mateo García. Además, el encargado de impartir justicia había mostrado la tarjeta a César Ibáñez y Mateo Zuleta, pero luego de la revisión, decidió revertir su decisión y solo amonestar a los futbolistas.

Con todo Huracán volcado al ataque, Once Caldas encontró el camino para anotar el tercer tanto y sentenciar la clasificación a los cuartos de final del torneo internacional. Dayro Moreno, figura del cotejo, culminó un contragolpe letal y batió la defensa de Hernán Galíndez.