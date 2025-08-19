Inicio Ovación Polideportivo Hockey sobre césped
Juegos Panamericanos Junior

Las Leoncitas, con Sol Guignet y Mili Alastra, ganaron el oro en los Juegos Panamericanos Junior

Las Leoncitas, con Guignet y Alastra, batieron a Estados Unidos y ganaron el oro de hockey femenino en los Juegos Panamericanos Junior.

Por UNO
Argentina sumo otro oro en Asunción.

Las Leoncitas, con las mendocinas Sol Guignet y Milagros Alastra, batieron por 3 a 0 a Estados Unidos y se adjudicaron la medalla de oro de hockey sobre césped femenino en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

Lourdes Pisthon, en dos oportunidades, y Lara Casas marcaron los goles del conjunto nacional se coronó en condición de invicto en el torneo disputado en el Centro Nacional de Hockey, ubicado dentro del Centro Olímpico Paraguayo.

leoncitas 2
La mendocina Guignet y Pisthon celebran el oro de Las Leoncitas en los Juegos Panamericanos Junior.

En su camino al oro, y al igual que Los Leoncitos, el seleccionado albiceleste había superado con claridad la fase de grupos venciendo 3-0 a Uruguay, 6-0 a Canadá y 12-0 a Paraguay. Y en semifinales se impuso a Chile por 4 a 1.

Con esta medalla Argentina se consolida en el quinto puesto del medallero, con 16 oros, 26 platas y 17 bronces.

El plantel de Las Leoncitas campeonas panamericanas

El plantel campeón, conducido técnicamente Juan Martín López, estuvo integrado por Juana Castellaro, Victoria Falasco, Carolina Lardies, María Di Santo, Lara Casas, Lourdes Pisthon, Bárbara Raposo, Sol Olalla, Catalina Stamati, Sol Guignet, Delfina Mussari, Pilar Pisthon, Delfina Persoglia, Marcedes Ártola, Máxima Duportal y Milagros Alastra.

Las medallas mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

  • Sol Guignet y Milagros Alastra (Oro): Femenino - Hockey sobre césped
  • Lautaro Martínez (Oro): Masculino - Hockey sobre césped
  • Julieta Benedetti (Oro): Ruta individual femenina - Ciclismo
  • Julieta Benedetti (Plata): Contrarreloj individual - Ciclismo
  • Julieta Benedetti (Plata): Omniun - Ciclismo
  • Lucía Miralles (Plata): Cross country olímpico - Mountain Bike
  • Josefina Mella (Bronce): Pistola 10 metros aire - Tiro
  • Martín Mansilla (Plata): Cuatro sin timonel - Remo
  • Mateo Di Leo Blas (Bronce): 80 kg. masculino - Taekwondo

