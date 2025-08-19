Las Leoncitas, con Sol Guignet y Mili Alastra, ganaron el oro en los Juegos Panamericanos Junior

Con esta medalla Argentina se consolida en el quinto puesto del medallero, con 16 oros, 26 platas y 17 bronces.
El plantel de Las Leoncitas campeonas panamericanas
El plantel campeón, conducido técnicamente Juan Martín López, estuvo integrado por Juana Castellaro, Victoria Falasco, Carolina Lardies, María Di Santo, Lara Casas, Lourdes Pisthon, Bárbara Raposo, Sol Olalla, Catalina Stamati, Sol Guignet, Delfina Mussari, Pilar Pisthon, Delfina Persoglia, Marcedes Ártola, Máxima Duportal y Milagros Alastra.
Las medallas mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025
- Sol Guignet y Milagros Alastra (Oro): Femenino - Hockey sobre césped
- Lautaro Martínez (Oro): Masculino - Hockey sobre césped
- Julieta Benedetti (Oro): Ruta individual femenina - Ciclismo
- Julieta Benedetti (Plata): Contrarreloj individual - Ciclismo
- Julieta Benedetti (Plata): Omniun - Ciclismo
- Lucía Miralles (Plata): Cross country olímpico - Mountain Bike
- Josefina Mella (Bronce): Pistola 10 metros aire - Tiro
- Martín Mansilla (Plata): Cuatro sin timonel - Remo
- Mateo Di Leo Blas (Bronce): 80 kg. masculino - Taekwondo