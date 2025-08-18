Los números hablan por sí solos: 48 goles a favor y el plus de haber recibido apenas 2 tantos en contra. Ahora, los cañones apuntan al próximo objetivo, el Mundial que se llevará a cabo en las ciudades de Chennai y Madurai, ambas en el estado indio del 28 de noviembre al 10 de diciembre.

Las Leoncitas van por el oro en los Juegos Panamericanos

Luego del triunfazo de los varones, mañana será el turno de las damas, que intentarán coronar también con el primer puesto el certamen. Con las mendocinas Sol Guignet y Milagros Alastra en el equipo, Argentina se medirá contra Estados Unidos este martes a partir de las 19.45

A nueve años de un logro histórico del hockey sobre césped

Creer o reventar, guiño del calendario mediante, el hockey sobre césped argentino cumplió un nuevo aniversario del hecho más importante de la rama masculina. Un día como hoy pero de 2016, Los Leones eran campeones olímpicos en Rio 2016, único oro para el deporte en JJOO.

Las ocho medallas mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025