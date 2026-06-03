El papa León XIV se reunió con una leyenda del pádel: recibió un lujoso regalo

padel papa vaticano La comitiva de la FIP en el Vaticano.

Encuentro el pádel

La reunión ocurrió gracias a la colaboración de Athletica Vaticana, la asociación deportiva oficial de la Santa Sede. Este organismo mantiene vínculos formales con la federación desde hace varios años, lo que permitió concretar el acercamiento.

El papa León XIV compartió recientemente un mensaje dedicado a la importancia del deporte como herramienta social. El pontífice destacó el valor educativo de la actividad física durante su intención de oración para el mes de junio.

padel papa Paquito Navarro junto a León XIV.

“Que el deporte sea siempre una escuela de fraternidad y no una rivalidad estéril, un lugar de encuentro y no de exclusión, un camino hacia la paz y no hacia la violencia”, expresó el papa León XIV. También agradeció “por quienes glorifican a Dios a través del ejercicio físico, por las amistades que nacen en el campo de juego y por la alegría de formar parte de un equipo”.

La presencia de Paquito Navarro otorgó un marco de prestigio al evento, consolidando el papel de los deportistas como embajadores de la integridad. El jugador español, que nuevamente formó pareja con el argentino Martín Di Nenno, es una figura central en el torneo de Roma, compartió ese momento junto a otros directivos.