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El papa León XIV se reunió con una leyenda del pádel: recibió un lujoso regalo

El papa León XIV recibió en el Vaticano al presidente de la Federación Internacional de Pádel y al jugador Paquito Navarro, una verdadera leyenda

Francisco Pérez Osán
Editado por Francisco Pérez Osán
El Santo Padre recibió la visita del presidente de la FIP.

El Santo Padre recibió la visita del presidente de la FIP.

El pádel alcanzó una dimensión global que trasciende la cancha. En un encuentro marcado por la cordialidad, el papa León XIV recibió en la Ciudad del Vaticano a los máximos representantes de la Federación Internacional de este deporte.

La delegación contó con la presencia de Luigi Carraro, presidente de la institución, junto al reconocido jugador profesional Francisco "Paquito" Navarro.

Durante esa jornada especial, el titular de la FIP entregó al pontífice un regalo lujoso. Se trató de una pala oficial del BNL Italy Major, el torneo que transcurre en el Foro Itálico de Roma.

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La comitiva de la FIP en el Vaticano.

La comitiva de la FIP en el Vaticano.

Encuentro el pádel

La reunión ocurrió gracias a la colaboración de Athletica Vaticana, la asociación deportiva oficial de la Santa Sede. Este organismo mantiene vínculos formales con la federación desde hace varios años, lo que permitió concretar el acercamiento.

El papa León XIV compartió recientemente un mensaje dedicado a la importancia del deporte como herramienta social. El pontífice destacó el valor educativo de la actividad física durante su intención de oración para el mes de junio.

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Paquito Navarro junto a León XIV.

Paquito Navarro junto a León XIV.

“Que el deporte sea siempre una escuela de fraternidad y no una rivalidad estéril, un lugar de encuentro y no de exclusión, un camino hacia la paz y no hacia la violencia”, expresó el papa León XIV. También agradeció “por quienes glorifican a Dios a través del ejercicio físico, por las amistades que nacen en el campo de juego y por la alegría de formar parte de un equipo”.

La presencia de Paquito Navarro otorgó un marco de prestigio al evento, consolidando el papel de los deportistas como embajadores de la integridad. El jugador español, que nuevamente formó pareja con el argentino Martín Di Nenno, es una figura central en el torneo de Roma, compartió ese momento junto a otros directivos.

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