Qué significa ver una bolsa negra atada en un árbol y por qué puede ser peligrosa

Qué significa ver una bolsa negra atada en un árbol

La especie que se busca combatir con este tipo de tratamiento es la oruga procesionaria (del pino o del roble) que es desconocida por muchas personas.

El funcionamiento de este sistema es tan sencillo como eficiente. Alrededor del tronco del árbol se instala un anillo plástico o banda conductora que obliga a las orugas a desviar su camino cuando descienden de las ramas en busca de suelo.

Este canal las guía directamente hacia el interior de las bolsas plásticas. Una vez atrapadas en su interior, los insectos no pueden escapar y mueren debido al calor y a la deshidratación.

arbol, bolsa Las orugas mueren en las bolsas debido al calor y la deshidratación.

Los perros son los más vulnerables a esta plaga debido a su curiosidad innata. Si un animal llega a lamer el tronco del árbol afectado, las hojas secas del suelo o la propia bolsa, la toxina puede provocar necrosis en la lengua, inflamación de las mucosas, o requerir atención veterinaria.

Los peligros ocultos detrás de la trampa

El verdadero motivo por el cual esta trampa es considerada una alerta sanitaria y ambiental radica en el peligro intrínseco de los insectos que captura. Las orugas procesionarias están cubiertas por miles de diminutos pelos microscópicos urticantes, que puede provocar lo siguiente frente al contacto directo: