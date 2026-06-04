Si alguna vez caminaste por una plaza, un parque o una calle arbolada y te topaste con una bolsa negra atada al tronco de un árbol, es muy probable que te hayas preguntado qué significa. Aunque a simple vista muchos piensan que se trata de residuos acumulados o de un simple descuido en las tareas de mantenimiento urbano, la realidad es completamente diferente.
Qué significa ver una bolsa negra atada en un árbol y por qué puede ser peligrosa
Si ves una bolsa negra atada a un árbol, será mejor que no te acerques. Descubre qué significa esto y por qué puede ser peligroso
Lejos de ser basura, ver estas bolsas colocadas de forma estratégica es la señal de que se está aplicando un tratamiento fitosanitario de control biológico, también es una especie de trampa biológica.
Qué significa ver una bolsa negra atada en un árbol
La especie que se busca combatir con este tipo de tratamiento es la oruga procesionaria (del pino o del roble) que es desconocida por muchas personas.
El funcionamiento de este sistema es tan sencillo como eficiente. Alrededor del tronco del árbol se instala un anillo plástico o banda conductora que obliga a las orugas a desviar su camino cuando descienden de las ramas en busca de suelo.
Este canal las guía directamente hacia el interior de las bolsas plásticas. Una vez atrapadas en su interior, los insectos no pueden escapar y mueren debido al calor y a la deshidratación.
Los perros son los más vulnerables a esta plaga debido a su curiosidad innata. Si un animal llega a lamer el tronco del árbol afectado, las hojas secas del suelo o la propia bolsa, la toxina puede provocar necrosis en la lengua, inflamación de las mucosas, o requerir atención veterinaria.
Los peligros ocultos detrás de la trampa
El verdadero motivo por el cual esta trampa es considerada una alerta sanitaria y ambiental radica en el peligro intrínseco de los insectos que captura. Las orugas procesionarias están cubiertas por miles de diminutos pelos microscópicos urticantes, que puede provocar lo siguiente frente al contacto directo:
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Irritación cutánea severa: sarpullidos intensos, urticaria y picazón persistente en la piel.
Complicaciones oculares: conjuntivitis, inflamación y enrojecimiento de los ojos.
Problemas respiratorios: dificultad para respirar, especialmente en personas alérgicas o con condiciones preexistentes como el asma.