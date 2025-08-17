Inicio Ovación Hockey sobre césped Las Leoncitas
Asunción 2025.

Las Leoncitas, de la mano de Alastra, golearon a Chile y están en la final de los Juegos Panamericanos

Con un triplete de la mendocina de UnCuyo, Las Leoncitas le ganaron 4 a 1 a La Roja y aseguraron medalla en el hockey sobre césped femenino.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Las Leoncitas golearon con una letal Milagros Alastra.

ARG Field

¡Qué día para el deporte mendocino! Domingo soñado en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025 con nuestros atletas. La jornada arrancó con el oro de Julieta Benedetti en ciclismo y tuvo su correlato con una actuación formidable de Milagros Alastra en la goleada de Las Leoncitas.

hockey (1)

La jugadora de la Universidad de Cuyo tuvo una actuación inolvidable en lo personal que ayudó en lo colectivo para que Las Leoncitas le ganen bien a su par trasandino. Alastra abrió el camino a la goleada con el 1 a 0 y después sentenció la historia con el segundo y el tercero del tanteador (Chile había empatado transitoriamente).

Consumado el triunfo, la Selección argentina se metió en la gran final del certamen e irá por una nueva medalla de oro para la delegación nacional. El duelo por el primer puesto será ante el ganador de Estados Unidos y Uruguay, a jugarse el martes desde las 19.45.

Los Leoncitos van por el primer lugar del podio en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

Por el mismo objetivo irán Los Leoncitos, quienes en la final del próximo lunes enfrentará a Canadá por el oro de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y por la clasificación para los Juegos Panamericanos mayores de Limas 2027.

Las siete medallas mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

  • Julieta Benedetti (Oro): Ruta individual femenina - Ciclismo
  • Julieta Benedetti (Plata): Contrarreloj individual - Ciclismo
  • Julieta Benedetti (Plata): Omniun - Ciclismo
  • Lucía Miralles (Plata): Cross country olímpico - Mountain Bike
  • Josefina Mella (Bronce): Pistola 10 metros aire - Tiro
  • Martín Mansilla (Plata): Cuatro sin timonel - Remo
  • Mateo Di Leo Blas (Bronce): 80 kg. masculino - Taekwondo

