¡Qué día para el deporte mendocino! Domingo soñado en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025 con nuestros atletas. La jornada arrancó con el oro de Julieta Benedetti en ciclismo y tuvo su correlato con una actuación formidable de Milagros Alastra en la goleada de Las Leoncitas.
Las Leoncitas, de la mano de Alastra, golearon a Chile y están en la final de los Juegos Panamericanos
Con un triplete de la mendocina de UnCuyo, Las Leoncitas le ganaron 4 a 1 a La Roja y aseguraron medalla en el hockey sobre césped femenino.