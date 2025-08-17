Las Leoncitas, de la mano de Alastra, golearon a Chile y están en la final de los Juegos Panamericanos

hockey (1)

La jugadora de la Universidad de Cuyo tuvo una actuación inolvidable en lo personal que ayudó en lo colectivo para que Las Leoncitas le ganen bien a su par trasandino. Alastra abrió el camino a la goleada con el 1 a 0 y después sentenció la historia con el segundo y el tercero del tanteador (Chile había empatado transitoriamente).

Consumado el triunfo, la Selección argentina se metió en la gran final del certamen e irá por una nueva medalla de oro para la delegación nacional. El duelo por el primer puesto será ante el ganador de Estados Unidos y Uruguay, a jugarse el martes desde las 19.45.