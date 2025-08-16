Inicio Ovación Hockey sobre césped mendocino
Con el mendocino Lautaro Martínez, Los Leoncitos aseguraron una nueva medalla

Los Leoncitos golearon a Chile y están en la gran final de hockey sobre césped. El mendocino Martínez puede darle el primer oro a nuestra provincia.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Arg Field

Casi sin despeinarse, Los Leoncitos se metieron en la gran final en hockey sobre césped de los Juegos Panamericanos de Asunción. El mendocino Lautaro Martínez forma parte del equipo y puede darle la primera medalla de oro a nuestra provincia.

El hockey sobre césped aseguró una nueva presea.

La Roja no fue escollo para los chicos albicelestes, que golearon 5 a 0 a su par trasandino gracias a los goles de Bruno Correa (en dos oportunidades), Juan Boretti, Juan Fernández y Nicolás Rodríguez. Con presea asegurada, el objetivo ahora será ser campeón del certamen.

El lunes, desde las 19:45, el seleccionado masculino junior argentino irá en busca de la medalla de oro enfrentando al ganador de la otra semifinal que, en el último turno de hoy, protagonizaban Estados Unidos y Canadá.

Las Leoncitas van por la final en damas de hockey sobre césped

En la misma instancia de los Juegos Panamericanos está la Selección argentina femenina de hockey sobre césped. Las chicas se medirán este domingo contra Chile desde las 17.30 buscando llegar a la definición. De ganar, podrían enfrentarse a los dos países que vienen del otro lado del cuadro (Canadá o Estados Unidos).

Otro mendocino con medalla

Mateo Di Leo Blas logró una nueva presea para la delegación argentina, y por ende, para la mendocina. El joven que pertenece al club Alemán se quedó con el tercer lugar en taekwondo y le dio el quinto podio a nuestra provincia en la competencia.

