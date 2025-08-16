Con el mendocino Lautaro Martínez, Los Leoncitos aseguraron una nueva medalla

WhatsApp Image 2025-08-16 at 8.34.22 PM El hockey sobre césped aseguró una nueva presea.

La Roja no fue escollo para los chicos albicelestes, que golearon 5 a 0 a su par trasandino gracias a los goles de Bruno Correa (en dos oportunidades), Juan Boretti, Juan Fernández y Nicolás Rodríguez. Con presea asegurada, el objetivo ahora será ser campeón del certamen.

El lunes, desde las 19:45, el seleccionado masculino junior argentino irá en busca de la medalla de oro enfrentando al ganador de la otra semifinal que, en el último turno de hoy, protagonizaban Estados Unidos y Canadá.