Hockey sobre césped: de un Alemán imbatible a la sorpresa que asoma como amenaza

En un viernes atípico hubo acción en el plano local. Los teutones no tuvieron inconveniente en derrotar a Banco Mendoza por 5 a 0 por los gritos de Pozzebon (doblete), Toti Coria, Gastón Bosso y Facundo Arata. Con 15 puntos, el liderazgo del elenco de Paredes es perfecto.

aleman bco mza clausura Bosso y Coria marcaron en la goleada de Alemán. Valentín Kark

Por detrás asoma en novedoso Barreal. El elenco sanjuanino parece ser uno de los que puede moverle la estantería a Alemán y lo persigue de cerca. Tras el 6 a 1 a Quimera, los de la vecina provincia quedaron escoltas con 10 unidades y prometen dar pelea.