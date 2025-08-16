Inicio Ovación Hockey sobre césped Alemán
Fecha 5

Hockey sobre césped: de un Alemán imbatible a la sorpresa que asoma como amenaza

El vigente campeón Alemán sigue en modo arrasador y lidera con puntaje perfecto en el masculino aunque asoma un rival al título.

Por UNO
Alemán goleó a Banco Mendoza y lidera.

Valentín Kark

En el hockey sobre césped masculino el nombre propio que domina la escena se llama Alemán. El actual campeón sigue arrasando con el rival que se le ponga delante y manda con puntaje perfecto tras cinco fechas, aunque asoma un potable competidor como amenaza.

En un viernes atípico hubo acción en el plano local. Los teutones no tuvieron inconveniente en derrotar a Banco Mendoza por 5 a 0 por los gritos de Pozzebon (doblete), Toti Coria, Gastón Bosso y Facundo Arata. Con 15 puntos, el liderazgo del elenco de Paredes es perfecto.

Bosso y Coria marcaron en la goleada de Alem&aacute;n.

Bosso y Coria marcaron en la goleada de Alemán.

Por detrás asoma en novedoso Barreal. El elenco sanjuanino parece ser uno de los que puede moverle la estantería a Alemán y lo persigue de cerca. Tras el 6 a 1 a Quimera, los de la vecina provincia quedaron escoltas con 10 unidades y prometen dar pelea.

Vistalba, con 9 puntos, es el tercer integrante del podio. Los Duendes vencieron a Alemán B 3 a 0 y también se anotan en la discusión. La fecha cerró con la goleada de Obras 6 a 1 ante Banco Nación y buen 4 a 2 de Murialdo sobre Regatas/Andino.

Se juega la quinta fecha en el Clausura de hockey sobre césped de damas

  • Los Tordos-UNSJ (16.30 en Godoy Cruz)
  • Liceo-Regatas/Andino (18.30 en Godoy Cruz)
  • Marista-Vistalba (16.30)
  • Tacurú-Marista B (16.30)
  • Maristas-UnCuyo (16.30)
  • San Jorge-Teqüe (16.30)
  • Banco Mendoza-Murialdo (16.30)
  • Alemán 1-1 Obras (con bonus)

