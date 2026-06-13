En los autos hay miles de objetos y cosas que están presentes en cualquier punto y pocos nos preguntamos para qué sirven o por qué están allí. En este caso, uno de los más comunes y vistos es un tipo de agarre o manija arriba de las puertas de adelante y atrás: los asideros.
Como en la mayoría de las cosas que conforman la cotidianidad humana, algunos aportan muchos beneficios. Los asideros, por ejemplo, son clave en la comodidad y seguridad de los ocupantes del auto.
Asideros: la "manija" o "agarre" que está presente en los autos y pocos saben para qué sirve
Casi siempre se piensa que el asidero del auto, que está ubicado en el techo, sobre cada puerta, sirve para que los pasajeros se agarren con fuerza en las curvas, cuando se marean o el conductor va rápido. Pero no es así. Incluso se suele utilizar para colgar trajes y todo tipo de prendas en una percha. Pero en realidad, este objeto tiene otra función muy diferente para la que fue creado.
Desde hace varios años se ven estos objetos en los autos. Parecen indefensos e inútiles, pero cumplen una función muy importante. Primero, lo que facilita es la entrada y salida del auto. Es decir, si te agarras del asidero para subir o salir, te será mucho más fácil y cómodo.
Además, sirve como punto de apoyo para personas mayores, embarazadas, con movilidad reducida. También funciona como un tipo de balance, se puede mantener un mejor equilibrio al entrar o salir del vehículo, especialmente en autos más altos como las camionetas.
¿Por qué no están del lado del conductor?
Si le has prestado atención a tu auto o a algún otro, de seguro habrás notado que por lo general la persona que maneja no tiene este agarre. No es un error de diseño, en realidad se cree que, el volante cumple la función de manija de agarre improvisada.
Así también su presencia podría llegar a molestar a quien entra al auto por el lado del conductor, ya que esa butaca cuenta con todo el panel que ocupa mucho lugar. Además, se busca evitar que los conductores tengan la tendencia a agarrar la manija mientras conducen, lo que haría que conduzcan con una sola mano, generando un problema de seguridad.