La "manija" o "agarre" que está presente en los autos y pocos saben para qué sirve

Desde hace varios años se ven estos objetos en los autos. Parecen indefensos e inútiles, pero cumplen una función muy importante. Primero, lo que facilita es la entrada y salida del auto. Es decir, si te agarras del asidero para subir o salir, te será mucho más fácil y cómodo.

auto por dentro, agarre (1) El motivo real de este objeto, es la movilidad. Foto Ok diario

Además, sirve como punto de apoyo para personas mayores, embarazadas, con movilidad reducida. También funciona como un tipo de balance, se puede mantener un mejor equilibrio al entrar o salir del vehículo, especialmente en autos más altos como las camionetas.

¿Por qué no están del lado del conductor?

Si le has prestado atención a tu auto o a algún otro, de seguro habrás notado que por lo general la persona que maneja no tiene este agarre. No es un error de diseño, en realidad se cree que, el volante cumple la función de manija de agarre improvisada.

Así también su presencia podría llegar a molestar a quien entra al auto por el lado del conductor, ya que esa butaca cuenta con todo el panel que ocupa mucho lugar. Además, se busca evitar que los conductores tengan la tendencia a agarrar la manija mientras conducen, lo que haría que conduzcan con una sola mano, generando un problema de seguridad.