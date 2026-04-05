Cómo revivir la batería del auto en menos de 2 minutos: truco casero efectivo

No siempre que el auto no arranca significa que la batería ha llegado al final de su vida útil. En muchos casos, el culpable es la sulfatación, algo que puede comprobarse viendo el polvo blanco o verdoso que se forma alrededor de los bornes.

auto-bateria2.jpg La batería del auto tiene fecha de vencimiento.

Cómo revivir la batería del auto en dos minutos y con elementos caseros

Aunque este truco casero es extremadamente efectivo para una emergencia, tienes que saber que, si tu batería tiene más de 4 años o si el problema persiste tras la limpieza, es probable que las celdas internas estén agotadas.