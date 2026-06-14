Ni cemento ni ladrillos: el invento que revoluciona la construcción de una casa económica en 7 días

paneles Así son los paneles que llegan desde Estados Unidos. Una opción para la casa propia. Foto: Adobe Stock

Según la Structural Insulated Panel Association (SIPA) de Estados Unidos, los paneles SIP pueden utilizarse en paredes, techos y pisos, contribuyendo a la construcción de viviendas con altos estándares de eficiencia energética.

La gran ventaja de estas casas: velocidad y ahorro energético

Uno de los principales atractivos del sistema es la reducción de los tiempos de obra. Como los paneles se fabrican previamente con medidas exactas según el diseño del proyecto, llegan listos para ser ensamblados en el terreno.

Esta metodología permite que la estructura principal de una casa pueda montarse en alrededor de 7 días cuando la planificación es adecuada. Luego restan tareas complementarias como instalaciones eléctricas, cañerías, revestimientos y terminaciones para dejar la casa lista para habitar, tal como publica TN.

casita madera Vista superior de la casa construida íntegramente con paneles. La evolución de la construcción. Foto: Adobe Stock

Además de acelerar los plazos, los paneles SIP ofrecen un importante beneficio en materia de confort térmico. Su núcleo aislante reduce los puentes térmicos y ayuda a conservar la temperatura interior, disminuyendo las pérdidas de calor en invierno y el ingreso excesivo de calor durante el verano.

En cuanto al precio final, los valores difieren en relación a las empresas que ofrecen este tipo de casas. Pero con un denominador común: el gasto total es mucho más bajo que el que supone una casa de construcción tradicional.

Otro punto destacado es la precisión industrial del proceso. Al fabricarse en planta, se reducen errores de ejecución, se minimiza el desperdicio de materiales y se optimiza el trabajo en obra.