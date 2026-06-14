Apenas conocida la noticia del fallecimiento del querido músico mendocino Pocho Sosa, las redes sociales se llenaron de mensajes. Por un lado se expresó la tristeza por la partida del artista, pero por otro se destacó el legado que dejó y lo que significó para la provincia.
Pesar en Mendoza
Cientos de mensajes en redes sociales para homenajear al Pocho Sosa
Dirigentes políticos, del radicalismo y del peronismo, coincidieron en remarcar lo que significó el Pocho Sosa para Mendoza
Del mundillo político hubo publicaciones de todos los colores, con el gobernador Alfredo Cornejo a la cabeza. También quisieron dejar su homenaje y contar recuerdos otros funcionarios, como legisladores, intendentes y dirigentes tanto del radicalismo como del peronismo y otros espacios.
Por supuesto se sumaron las manifestaciones de representantes del ambiente artístico sobre todo de quienes alguna vez compartieron escenario con el Pocho, un artista que sin dudas trascendió los límites de Mendoza.
Los mensajes por el Pocho Sosa
Con fotos y con anécdotas fueron incontables las publicaciones que aludieron al Pocho Sosa. Aquí, algunas de ellas: