Inicio Sociedad Pocho Sosa
Pesar en Mendoza

Cientos de mensajes en redes sociales para homenajear al Pocho Sosa

Dirigentes políticos, del radicalismo y del peronismo, coincidieron en remarcar lo que significó el Pocho Sosa para Mendoza

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Pocho Sosa, un referente de la música cuyana y orgullo mendocino.

Pocho Sosa, un referente de la música cuyana y orgullo mendocino.

Foto: redes sociales

Apenas conocida la noticia del fallecimiento del querido músico mendocino Pocho Sosa, las redes sociales se llenaron de mensajes. Por un lado se expresó la tristeza por la partida del artista, pero por otro se destacó el legado que dejó y lo que significó para la provincia.

Del mundillo político hubo publicaciones de todos los colores, con el gobernador Alfredo Cornejo a la cabeza. También quisieron dejar su homenaje y contar recuerdos otros funcionarios, como legisladores, intendentes y dirigentes tanto del radicalismo como del peronismo y otros espacios.

Por supuesto se sumaron las manifestaciones de representantes del ambiente artístico sobre todo de quienes alguna vez compartieron escenario con el Pocho, un artista que sin dudas trascendió los límites de Mendoza.

Los mensajes por el Pocho Sosa

Con fotos y con anécdotas fueron incontables las publicaciones que aludieron al Pocho Sosa. Aquí, algunas de ellas:

amigos pocho sosa
tuit cornejo pocho sosa
tuit ulpiano suarez pocho sosa
tuit anabel fernandez sagasti pocho sosa
tuit karamelo santo pocho sosa

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar