Cientos de mensajes en redes sociales para homenajear al Pocho Sosa

Del mundillo político hubo publicaciones de todos los colores, con el gobernador Alfredo Cornejo a la cabeza. También quisieron dejar su homenaje y contar recuerdos otros funcionarios, como legisladores, intendentes y dirigentes tanto del radicalismo como del peronismo y otros espacios.

Por supuesto se sumaron las manifestaciones de representantes del ambiente artístico sobre todo de quienes alguna vez compartieron escenario con el Pocho, un artista que sin dudas trascendió los límites de Mendoza.