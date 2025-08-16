Sin stock de obleas de la RTO, Seguridad explicó el certificado válido para presentar a la Policía

“Siempre hay que llevar el certificado de RTO, es lo que garantiza la legalidad”, remarcó el titular de la Unidad Ejecutiva se Seguridad Vial, recordando que este documento es válido para presentarlo en cualquier control vehicular, tanto dentro de Mendoza como para usarlo en otras provincias.

RTO oblea.jpg Esta es la oblea que ya no se podrá entregar por falta de insumos. Ahora, se debe circular con el certificado de RTO que emiten los talleres habilitados.

RTO digital, otra posibilidad para reemplazar la oblea

El tema fue planteado en una reunión del Consejo Federal de Seguridad Vial, donde se resolvió elevarlo a la Secretaría de Transporte de la Nación, que es la autoridad que debe activar una solución.

Entre las alternativas analizadas figura la posibilidad de que la validez de la RTO pueda verificarse a través de la patente del vehículo en un sistema digital. Otra opción sería incluir un código QR en el certificado para que las fuerzas de seguridad puedan constatar la información en el momento.

revisión técnica RTO Mendoza.jpg En Mendoza los talleres de la RTO realizan los controles técnicos en los vehículos para que puedan circular en todo el país.

La idea de unificar documentos del vehículo en Mi Argentina

Para simplificar y modernizar el sistema, la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial considera que lo ideal sería centralizar toda la documentación obligatoria del automotor —RTO, seguro y licencias— en la aplicación Mi Argentina. Esta herramienta ya funciona como soporte de documentos digitales en otros rubros, pero su implementación para la RTO depende de lo que disponga la Secretaría de Transporte de la Nación.