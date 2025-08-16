Inicio Sociedad RTO
Sin stock de obleas de la RTO, Seguridad explicó el certificado válido para presentar a la Policía

Desde Seguridad Vial explicaron con qué documento se puede circular para acreditar la realización y vigencia del control obligatorio

Paola Alé
Los talleres donde se realiza la RTO se quedaron sin insumos y ya no entregarán más la oblea que iba pegada en el parabrisas. 

Los talleres habilitados para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) ,en Mendoza, dejaron de colocar la tradicional oblea en el parabrisas de los vehículos. La medida no es una decisión técnica, ni normativa, sino la consecuencia de la falta de insumos para fabricarlas.

En diálogo con El Siete, Orlando Corvalán, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, explicó el por qué se da esta problemática y cómo se está trabajando desde el Consejo Federal para solucionarlo.

Cuál es el certificado que vale como la antigua oblea de RTO

Corvalán fue el encargado de confirmar que el stock de obleas de RTO se agotó por completo. Los pocos talleres que conservaban remanentes de este material ya no tienen insumos para reponerlos. Sin embargo, los conductores podrán seguir circulando con el certificado en papel que se entrega tras aprobar la revisión.

“Siempre hay que llevar el certificado de RTO, es lo que garantiza la legalidad”, remarcó el titular de la Unidad Ejecutiva se Seguridad Vial, recordando que este documento es válido para presentarlo en cualquier control vehicular, tanto dentro de Mendoza como para usarlo en otras provincias.

Esta es la oblea que ya no se podrá entregar por falta de insumos. Ahora, se debe circular con el certificado de RTO que emiten los talleres habilitados.

RTO digital, otra posibilidad para reemplazar la oblea

El tema fue planteado en una reunión del Consejo Federal de Seguridad Vial, donde se resolvió elevarlo a la Secretaría de Transporte de la Nación, que es la autoridad que debe activar una solución.

Entre las alternativas analizadas figura la posibilidad de que la validez de la RTO pueda verificarse a través de la patente del vehículo en un sistema digital. Otra opción sería incluir un código QR en el certificado para que las fuerzas de seguridad puedan constatar la información en el momento.

En Mendoza los talleres de la RTO realizan los controles t&eacute;cnicos en los veh&iacute;culos para que puedan circular en todo el pa&iacute;s.

La idea de unificar documentos del vehículo en Mi Argentina

Para simplificar y modernizar el sistema, la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial considera que lo ideal sería centralizar toda la documentación obligatoria del automotor —RTO, seguro y licencias— en la aplicación Mi Argentina. Esta herramienta ya funciona como soporte de documentos digitales en otros rubros, pero su implementación para la RTO depende de lo que disponga la Secretaría de Transporte de la Nación.

