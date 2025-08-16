Qué significa que tu perro destruya el jardín cavando pozos, según expertos en veterinaria

Los perros son los mejores amigos del hombre, tener uno como mascota vuelve nuestra vida un poco más feliz y plena. Sus ocurrencias son como las de un niño pequeño, por eso, en la mayoría de los casos es necesario respetar sus tiempos de juego y travesuras.

En este sentido, las travesuras perrunas son muy normales, pero cuando se trata de romper objetos de la casa todo se pone incómodo. Acá es donde sus comportamientos entran en juego, pueden romper cables, zapatillas, e incluso hacer pozos en el jardín. Hoy te contamos qué significa este último y como evitar que lo hagan.