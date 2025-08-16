Inicio Sociedad Qué significa
Comportamiento animal

Qué significa que tu perro destruya el jardín cavando pozos, según expertos en veterinaria

Los animales tienen comportamientos únicos de su especie, cómo cuando un perro hace pozos en la tierra. En este caso, te decimos qué significa

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Qué significa que tu perro destruya el jardín cavando pozos, según expertos en veterinaria

Los dueños de mascotas se sorprenden y desesperan cuando encuentran en el jardín pozos hechos por su perro. Este comportamiento tiene varias explicaciones que, según los veterinarios, están relacionadas con instintos, necesidades físicas y hasta señales de estrés. Entender qué significa es el primer paso para corregirlo de forma efectiva.

Los perros son los mejores amigos del hombre, tener uno como mascota vuelve nuestra vida un poco más feliz y plena. Sus ocurrencias son como las de un niño pequeño, por eso, en la mayoría de los casos es necesario respetar sus tiempos de juego y travesuras.

En este sentido, las travesuras perrunas son muy normales, pero cuando se trata de romper objetos de la casa todo se pone incómodo. Acá es donde sus comportamientos entran en juego, pueden romper cables, zapatillas, e incluso hacer pozos en el jardín. Hoy te contamos qué significa este último y como evitar que lo hagan.

perro haciendo pozos (1)
Seguramente más de una ocasión viste como tu perro se encontraba en tu patio o en algún espacio verde, haciendo pozos en el suelo, tirando tierra para todos lados y quedando completamente sucio

Seguramente más de una ocasión viste como tu perro se encontraba en tu patio o en algún espacio verde, haciendo pozos en el suelo, tirando tierra para todos lados y quedando completamente sucio

Por qué los perros cavan pozos y qué significa este comportamiento

De acuerdo con especialistas en comportamiento animal, cavar es un hábito natural de ellos que puede deberse a diferentes causas:

  • Necesidad de liberar energía en caso de perros jóvenes o razas activas. Esto da pie a la segunda causa.
  • Aburrimiento: un perro sin suficiente estimulación mental o física busca entretenimiento por su cuenta.
  • También puede ser por un instinto ancestral, ya que sus antepasados salvajes cavaban para esconder comida o crear refugios frescos
  • Lo usan para regular su temperatura en días calurosos, por ejemplo, para encontrar un lugar más fresco para recostarse.
  • Están cazando insectos o roedores: si huelen actividad subterránea, intentarán llegar a la fuente.
  • Ansiedad o estrés: algunos perros canalizan nerviosismo o frustración cavando.
perro haciendo pozos (2)
Antes de enojarte es importante entender qué significa verdaderamente este comportamiento de nuestra mascota

Antes de enojarte es importante entender qué significa verdaderamente este comportamiento de nuestra mascota

Cuando el perro tiene este comportamiento de forma esporádica y sin dañar en exceso el terreno, puede ser una conducta completamente normal. Sin embargo, si lo hace compulsivamente, los veterinarios advierten que puede indicar falta de ejercicio, soledad prolongada o ansiedad. En esos casos, es fundamental abordar el origen emocional del problema.

En este sentido, los especialistas del blog Experto Animal, recomiendan una combinación de cambios en el entorno, más actividad y refuerzo positivo:

  • Aumentar el ejercicio diario: paseos más largos, juegos de búsqueda y actividades que lo mantengan ocupado.
  • Ofrecer juguetes interactivos: como pelotas rellenas de comida o mordedores que lo entretengan.
  • Crear una zona de excavación permitida: un rincón con arena o tierra donde pueda cavar libremente.
  • Supervisar el tiempo al aire libre: para corregir la conducta en el momento.
  • Evitar el castigo físico: ya que solo aumenta el estrés y puede empeorar el comportamiento

Temas relacionados:

Te puede interesar