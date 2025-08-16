futbol-torneo federal a-gutierrez-germinal-franco vazquez Franco Velázquez, arquero de Germinal de Rawson corta una jugada de ataque ante la presencia de Facundo Márquez, de Gutiérrez Sport Club. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El tanto de Iván Esculino a los 33 minutos del complemento le permitió a los chubutenses trepar a lo más alto de la Zona A de la Reválida del Torneo Federal A, alcanzando al Atlético Club San Martín en lo más alto, ambos con 10 unidades, aunque los mendocinos tienen que jugar este domingo ante Guillermo Brown de visitante.

Gutiérrez Sport Club sufrió otra derrota sobre el final del partido

Desde el inicio Gutiérrez salió a jugar a ganar contra su visitante, que llegó con la intención de escalar desde la tercera posición y asegurarse el boleto a la segunda fase. Los sureños no quisieron arriesgar mucho y metieron presión y atacaron pasado el primer cuarto de hora. Antes sólo hubo un par de intentos de remates lejanos por parte de ambos bandos.

El mediocampo estuvo superpoblado y el juego trabado, a pesar de que ambos intentaron jugar con prolijidad y tratando bien el balón, los arqueros no tuvieron muchas acción.

Cerró mejor el primer tiempo el dueño de casa, con desbordes de Olivares y Nico Alí, y los remates débiles de Navarro y Nabil Pérez, respectivamente.

futbol-torneo federal a-gutierrez-germinal-alexis viscarra El capitán de Gutiérrez Alexis Viscarra aportando su cabezazo para tratar de desnivel el juego ante Germinal de Rawson. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Germinal de Rawson fue práctico y se llevó el premio

El complemento mostró más agudeza en la ofensiva de Gutiérrez Sport Club. A los 5' avisó Pipistrelli, rematando a la carrera apenas alto. Precisamente éste delantero luchó mucho arriba contra la prolija defensa visitante, y Alí mostró mucho despliegue, aportando en defensa y armando combinaciones con Navarro y Olivares.

Los de Rodrigo Alessandro comenzaron a usar el pelotazo profundo y pusieron a trabajar a los centrales de Germinal y a su arquero Velázquez. A los 11 y 12 minutos, dos tiros libres desde la media cancha dieron chances de abrir el marcador a Pérez y a Olivares, pero el "uno" visitante respondió bien tapando ambas.

futbol-torneo federal a-gutierrez-germinal-rodrigo alessandrello Rodrigo Alessandrello (der.). El DT de Gutiérrez Sport Club tuvo que armar un equipo con un plantel reducido (16) por la situación económica del club, y los suyos merecieron más frente a los chubutenses.

Gutiérrez controlaba la pelota e insistía. Germinal esperaba y ganó cierta dinámica con el ingreso de Ignacio Pérez y Cárcamo. En la segunda oportunidad que recuperó la pelota, tras un córner desde la derecha llegó el gol.

A los 33', dos rebotes que le quedaron a Rojas y luego a Cardozo, el central Iván Esculino la pudo empujar en el enredo y anotar el gol visitante.

El Celeste se fue a buscar el empate a puro coraje, y una media vuelta al borde del área de Erwin Miranda y un bombazo de media distancia del Turco Alí fueron las oportunidades más claras, pero la suerte de Gutiérrez Sport Club ya estaba echada.

La síntesis de Gutiérrez Sport Club vs. Germinal de Rawson

Torneo Federal A -Reválida Zona A- 5ª Fecha

Estadio: Anselmo Zingaretti (GSC) -jugado sin público-

Árbitro: Francisco Acosta

Gutiérrez Sport Club (0): Tomás Clavijo; Lucas Funes, Facundo Márquez, Alexis Viscarra, Joaquín Gutierre (Alejo Tingurí, 83'); Nicolás Alí, Nabil Pérez, Ignacio Salinas, Gerónimo Navarro; Ignacio Pipistrelli, Gonzalo Olivares (Erwin Miranda, 68'). DT: Rodrigo Alessandrello.

Germinal de Rawson (1): Franco Vázquez, Alexandro Ponce, Iván Esculino, Martín González, Ignacio Terán; Kevin Duarte, Edwin Santilli (Diego Cardozo, 73'), Facundo Silva (Ignacio Pérez, 60'), Alan Palavecicino; Enzo Galabert (Alberto Rojas, 53'), Santiago Satler (Federico Cárcamo, 53'). DT: Darío Gigante.

Gol: Iván Esculino a los 78'

Amonestados: Facundo Silva (Ger.) a los 15', Ignacio Pérez (Ger.), 85', y Diego Cardozo (Germ.), 90' +4.