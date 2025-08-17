Inicio Sociedad Hayley Mills
A sus 79 años, así se ve hoy Hayley Mills, la protagonista original de The Parent Trap

La actriz y cantante Hayley Mills es la protagonista de la primera versión de The Parent Trap, uno de los mayores clásicos de Disney

A sus 79 años
Pocas personas saben que la icónica película de Disney Juego de Gemelas con Lindsay Lohan es en realidad una remake de una cinta que lleva el mismo título.

Nos referimos a The Parent Trap, también conocida como Operación Cupido o Tú a Boston y yo a California, la cual se estrenó en 1961. Esta producción contó con el protagónico de la actriz Hayley Mills, quien interpretó los roles de Susan y Sharon.

¿De qué trata la película The Parent Trap?

"Dos niñas descubren que son hermanas gemelas mientras están en un campamento de verano y, desde ese momento, harán lo que sea por lograr que sus padres se reconcilien", es la sinopsis oficial de esta película de los años 60.

¿Cómo se ve hoy la actriz Hayley Mills?

Hayley Mills es una conocida actriz y cantante inglesa que es hija del famoso actor ganador de un Óscar John Mills y de la escritora y guionista Marie Hayley Bell.

La joven se volvió famosa en Hollywood luego de protagonizar Pollyanna, papel por el cual llegó a recibir un premio Óscar juvenil, un Globo de Oro, el premio Laurel y una nominación a los premios Bafta.

Tras el éxito de Pollyanna, Mills filmó The Parent Trap, donde interpretó a dos gemelas gracias a un montaje que fue nominado al Óscar; la película obtuvo una gran recaudación en taquilla y dio a Hayley una nominación al Globo de Oro y dos nominaciones a los Laurel.

La actriz Hayley Mills en la actualidad.

A continuación, la actriz continuó con una década de trabajo repleta de comedias Disney: Los hijos del capitán Grant (1962), Verano mágico (1963), nominación al Globo de Oro, La verdad acerca de Spring, Una mujer sin pasado y La bahía de las esmeraldas (1964) y Un gato del FBI (1965), por estas películas recibió otras 5 nominaciones a los Laurel.

En 1966, cuando tenía 20 años, terminó su contrato con Disney y siguió rodando pequeñas producciones como Ángeles rebeldes, Luna de miel en familia, Nervios rotos, etc. Luego se alejó de las pantallas y se concentró en el teatro, y protagonizó obras como El Rey y yo.

Una de sus últimas apariciones públicas fue en 2003 cuando formó parte de unos homenajes en los premios Oscar (por sus 75 años de existencia).

En cuanto a su vida privada, la actriz Hayley Mills se casó con el director Roy Boulting, con quien tuvo dos hijos: Crispian (líder de la banda Kula Shaker) y Jason.

