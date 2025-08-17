A sus 79 años, así se ve hoy Hayley Mills, la protagonista original de The Parent Trap

Embed - The Parent Trap Trailer

¿Cómo se ve hoy la actriz Hayley Mills?

Hayley Mills es una conocida actriz y cantante inglesa que es hija del famoso actor ganador de un Óscar John Mills y de la escritora y guionista Marie Hayley Bell.

La joven se volvió famosa en Hollywood luego de protagonizar Pollyanna, papel por el cual llegó a recibir un premio Óscar juvenil, un Globo de Oro, el premio Laurel y una nominación a los premios Bafta.

Tras el éxito de Pollyanna, Mills filmó The Parent Trap, donde interpretó a dos gemelas gracias a un montaje que fue nominado al Óscar; la película obtuvo una gran recaudación en taquilla y dio a Hayley una nominación al Globo de Oro y dos nominaciones a los Laurel.

Hayley Mills 2 La actriz Hayley Mills en la actualidad.

A continuación, la actriz continuó con una década de trabajo repleta de comedias Disney: Los hijos del capitán Grant (1962), Verano mágico (1963), nominación al Globo de Oro, La verdad acerca de Spring, Una mujer sin pasado y La bahía de las esmeraldas (1964) y Un gato del FBI (1965), por estas películas recibió otras 5 nominaciones a los Laurel.

En 1966, cuando tenía 20 años, terminó su contrato con Disney y siguió rodando pequeñas producciones como Ángeles rebeldes, Luna de miel en familia, Nervios rotos, etc. Luego se alejó de las pantallas y se concentró en el teatro, y protagonizó obras como El Rey y yo.

Una de sus últimas apariciones públicas fue en 2003 cuando formó parte de unos homenajes en los premios Oscar (por sus 75 años de existencia).

En cuanto a su vida privada, la actriz Hayley Mills se casó con el director Roy Boulting, con quien tuvo dos hijos: Crispian (líder de la banda Kula Shaker) y Jason.