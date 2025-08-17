Independiente Rivadavia y Boca jugarán en un Malvinas colmado por hinchas de ambos equipos

La Lepra viene de perder con Estudiantes de La Plata en condición de visitante, tiene 4 puntos en 4 presentaciones (ganó un partido, empató otro y perdió dos) y en la tabla anual acumulada suma 31 puntos.

lepra lista 1

Las variantes que introducirá el entrenador Alfredo Berti serán tres: el cambio obligado en la delantera por la lesión de Alex Arce quien le dejará su lugar a Fabrizio Sartori y en la mitad de la cancha ingresarán Matías Fernández y Mauricio Cardillo por Nicolás Retamar y Thomas Ortega.

ingresos

Boca Juniors y la racha negativa

Boca registra 12 partidos sin ganar y está lejos de la zona de clasificación tanto a la definición del Clausura como a la Copa Libertadores por la tabla anual. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo viene de empatar 1 a 1 ante Racing, en La Bombonera.

La última vez que el Xeneize ganó fue el 19 de abril, cuando derrotó 2-0 a Estudiantes y el DT todavía era Fernando Gago.

Llegada de Boca Una multitud recibió a Boca en Mendoza. Cristian Lozano

El último antecedente entre Independiente Rivadavia y Boca

El último antecedente entre ambos equipos fue el 11 de febrero por el Torneo Apertura, en La Bombonera, y ganó 2 a 0 el local con tantos de Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer y Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Franco Amarfil, Tomás Bottari y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Alan Velasco o Williams Alarcón, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Estadio: Malvinas Argentinas

Árbitro: Pablo Dóvalo

Hora: 20.30

TV: ESPN Premium