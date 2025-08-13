Independiente Rivadavia vs. Boca, en Mendoza: detalles de la venta de entradas y el ingreso al Malvinas

"Va a haber muchos puntos de chequeo y se va a ingresar con el DNI físico, el mismo con el que se adquirieron las entradas. En cuanto al reconocimiento facial está instalado en el estadio de Independiente por lo que en este caso, por ser el estadio Malvinas Argentinas, es solo con el DNI físico algo que también venimos repitiendo, no solo en Independiente, sino en Godoy Cruz, muchos clubes Mendoza y de Argentina. La gente ya se ha acostumbrado y lo toma con mucha naturalidad", contó Ardito respecto del ingreso utilizando el DNI.

Además, de parte de Access Fan indicó: "Viene muy bien la ventas de entradas, todavía quedan, según tengo entendido, algún remanente de populares de Boca, plateas cubiertas y algunas entradas para el sector de Independiente Rivadavia".

"No te sabría precisar sobre el operativo policial, pero nosotros junto con la gente de una empresa de seguridad privada vamos a duplicar el personal para que el tickeo de la gente sea rápido. Después, a eso hay que sumarle el operativo del Ministerio de Seguridad y la Policía para que sea una fiesta como ya lo ha sido en varias ocasiones en que hemos recibido público, en otros casos neutral, y esta vez visitante".

La venta de entradas para Independiente Rivadavia vs. Boca

Los interesados en asistir al Malvinas Argentinas deberán adquirir su ticket (en caso de alentar a la parcialidad visitante) o tener su cuota al día (en caso de la parcialidad local). Para los hinchas de Boca, también para los no socios de Independiente Rivadavia que quieran presenciar el encuentro, las entradas pueden adquirirse por AccessFan.

Las entradas para la popular de Boca están prácticamente agotadas (se pusieron a disposición 9500 localidades) y solo quedan algunas plateas disponibles (había 4.500 plateas).

Los valores de los tickets

Público Boca

Cubierta norte Boca $80.000

50% de descuento para menores de 12 años

Público Independiente Rivadavia (no socios)

Popular sur CSIR $40.000

Descubierta CSIR $60.000

Cubierta sur CSIR $80.000

50% de descuento para menores de 14 años

lepra boca 2.jpg Los hinchas de la Lepra aún tienen entradas disponibles.

De Access Fan a Global Fan

"Estamos a las puertas de una fusión con una compañía internacional para esta solución que orgullosamente nació en Mendoza y la estamos llevando al mundo. Hoy somos la aplicación que más se usa en el fútbol argentino con 14 equipos de la Liga Profesional y más de 30 en el ascenso, y vamos a pasar a ser en poco tiempo Global Fan, pero con el mismo sentido de pertenencia y orgullosos de seguir haciendo base en Mendoza y de aportar a la seguridad del espectáculo", contó Ardito.

dni fisico Access Fan implementó el DNI físico para ingresar.

Respecto a la llegada de Access Fan a clubes más chicos, asumió: "Este es un sistema que hoy tienen clubes súper importantes como Independiente, Godoy Cruz, Banfield y también lo tienen clubes en La Pampa o en el interior de la provincia con 500 socios y tienen el mismo sistema de reconocimiento facial. Nos llena de orgullo poder democratizar la tecnología y al tratarse de un sistema de implementación gratuita y muy fácil poder estar en todos los clubes es un orgullo para nosotros".

Profundizando respecto de la importancia de la seguridad en los espectáculos deportivos, expresó: "Nuestros sistemas están vinculados con los de Tribuna Segura. Tenemos un convenio con los Ministerios de Seguridad, tanto de la provincia como a nivel nacional, y el objetivo es colaborar en la idea de que vuelvan las familias, de que sea una fiesta y de que la gente tenga ganas de volver. Nosotros también premiamos a los socios que llegan temprano, les damos puntos que después se canjean, también a los que traen más socios y a los que hacen su grupo familiar. Estamos todo el tiempo incentivando la vuelta de la familia".