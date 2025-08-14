Esta recomendada película está basada en la novela que lleva el mismo nombre de Sue Hacker y, hoy por hoy, está catalogada como una de las producciones eróticas con el mejor suspenso de la plataforma de Netflix.

Con una duración de 1 hora y 38 minutos, la película El lado dulce de la traición se puede ver en el catálogo de Netflix desde octubre de 2023.

netflix-pelicula-el-lado-oscuro-de-la-traicion2 La película de Netflix tiene escenas subidas de tono, que elevan la temperatura al extremo.

Netflix: de qué trata El lado dulce de la traición

Babi (Giovanna Lancellotti) es una contadora que es engañada por su pareja. Contrariamente a ponerse mal, Babi toma la decisión de abrir su propio camino y lanzarse a una aventura de amor puro y desenfrenado. Es ahí cuando conoce al juez llamado (Marco Ladeia), con quien conoce lo apasionada que puede llegar a ser una relación. Pero, así como ese fuego sagrado y subido de tono lleva a la pareja a límites extremos, los problemas comenzarán a aparecer.

netflix-pelicula-el-lado-oscuro-de-la-traicion Los usuarios no paran de recomendar esta exitosa película de Netflix.

Reparto de El lado dulce de la traición, película de Netflix

Giovanna Lancellotti (Babi)

Leandro Lima (Marco Ladeia)

Camilla de Lucas (Patty)

Bruno Montaleone (Thiago)

Louise D’Tuani (Paula)

Micael Borges (Ciao)

Tráiler de El lado dulce de la traición, película de Netflix

Embed - EL LADO DULCE DE LA TRAICIÓN Tráiler Oficial | Netflix

Dónde ver la película El lado dulce de la traición, según la zona geográfica