Esta recomendada película está basada en la novela que lleva el mismo nombre de Sue Hacker y, hoy por hoy, está catalogada como una de las producciones eróticas con el mejor suspenso de la plataforma de Netflix.
Con una duración de 1 hora y 38 minutos, la película El lado dulce de la traición se puede ver en el catálogo de Netflix desde octubre de 2023.
La película de Netflix tiene escenas subidas de tono, que elevan la temperatura al extremo.
Netflix: de qué trata El lado dulce de la traición
Babi (Giovanna Lancellotti) es una contadora que es engañada por su pareja. Contrariamente a ponerse mal, Babi toma la decisión de abrir su propio camino y lanzarse a una aventura de amor puro y desenfrenado. Es ahí cuando conoce al juez llamado (Marco Ladeia), con quien conoce lo apasionada que puede llegar a ser una relación. Pero, así como ese fuego sagrado y subido de tono lleva a la pareja a límites extremos, los problemas comenzarán a aparecer.
Reparto de El lado dulce de la traición, película de Netflix
- Giovanna Lancellotti (Babi)
- Leandro Lima (Marco Ladeia)
- Camilla de Lucas (Patty)
- Bruno Montaleone (Thiago)
- Louise D’Tuani (Paula)
- Micael Borges (Ciao)
Tráiler de El lado dulce de la traición, película de Netflix
Dónde ver la película El lado dulce de la traición, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El lado oscuro de la traición se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Burning Betrayal se puede ver en Netflix.
- España: la película El lado oscuro de la traición se puede ver en Netflix.