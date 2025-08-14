Inicio Fútbol Franco Mastantuono
Mastantuono utilizará el número 30 en Real Madrid: el lado negativo de su elección

Franco Mastantuono fue presentado en el Real Madrid con el número 30, aunque esta elección puede significar algo negativo

Por UNO
Franco Mastantuono usará el número 30 en Real Madrid 

Franco Mastantuono ya sabe qué número lucirá en la espalda durante en su etapa como jugador del Real Madrid, y es nada menos que el 30, aquel que lució en su etapa en River. Aunque no parezca, esta decisión tiene un aspecto negativo.

Sucede que el Real Madrid, a través de una normativa impuesta por La Liga, utiliza una fórmula en la que, los dorsales superiores al 25, están reservados exclusivamente a los canteranos. Es decir, Mastantuono podría bajar del primer equipo llegado el caso.

Mastantuono comenzará a entrenar con el Real Madrid

Mastantuono y el lado negativo de usar la 30 en el Real Madrid

Con la decisión de Mastantuono, el número 25 en el Real Madrid quedaría libre, a la espera de una posible incorporación desde el mercado que llegue en las próximas semanas.

El hecho de que Mastantuono figure con el 30 en el Real Madrid dejaría una ficha libre a lo que pueda suceder, y él puede jugar toda la temporada con ese número, sin tener un límite de partidos ni nada por el estilo.

Visto de otra forma, hay que saber que, en Real Madrid, aquellos jugadores con un número inferior al 25 no pueden bajar a jugar en el Real Madrid Castilla, el segundo equipo blanco. Por supuesto, este no es el caso de Mastantuono.

Utilizando el número 30, Mastantuono puede bajar a jugar en el Real Madrid Castilla

Pese a que la posibilidad está abierta, lo cierto es que no es nada para alarmarse. "Que lleve el 30 no significa que Mastantuono vaya a jugar en ningún momento ni que tenga ningún vínculo con el Castilla. Es jugador del primer equipo a todos los efectos" aseguró la periodista Arancha Rodríguez.

El posible debut de Franco Mastantuono en Real Madrid

Dejando de lado el tema del número, y visto y considerando que el DT Xabi Alonso lo tiene en primerísima consideración, lo cierto es que el debut de Mastantuono en la Casa Blanca podría darse pronto.

Real Madrid debutará oficialmente en la temporada el próximo martes 19 de agosto, en el estadio Santiago Bernabéu, frente a Osasuna, por la fecha 1 de La Liga 2025-2026. Y luego asumirá los compromisos ante Oviedo como visitante (24/8) y Mallorca, de nuevo, como local (30/8). En alguno de estos partidos, el ex River puede tener acción.

