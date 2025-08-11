Las razones por las cuales Franco Mastantuono aún no es presentado en el Real Madrid

Sin embargo, desde España informaron que hay muchas posibilidades de que el mediocampista argentino comience a utilizar el número 25, teniendo en cuenta que es el único libre de la plantilla al menos que se lleve adelante una salida de última hora. El número significa un guiño a River, teniendo en cuenta que significa "La Gallina" en Los Sueños de la Quiniela.

Al tratarse de un jugador menor de edad el crack tiene la negativa de poder entrenar junto al resto de sus compañeros y ha estado entrenándose en solitario aunque con la supervisación de Xabi Alonso que expresó que debe estar activo y en una buena forma física para que tenga más posibilidades de debutar en la brevedad.

La Regla 19 del Estatuto de la FIFA indica que a los jugadores menores de 18 años les rige la Protección de Menores y que aunque ya es jugador profesional continúa siendo menor para la autoridad del organismo.

Franco Mastantuono.jpg Franco Mastantuono dejará de usar la número 30 y puede llegar a usar la 25.

Franco Mastantuono está anotado en la lista de la Copa Libertadores

River dio la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores incluyendo los cinco cambios reglamentarios que se permiten en esta instancia del certamen. Fue así que ingresaron los cuatro refuerzos que son parte del último mercado de pases (Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas, Juan portillo y Matías Galarza; además de la presencia de Sebastián Boselli.

Con el número 30 continúa en la lista Franco Mastantuono y esto se debe a que desde el equipo dirigido por Marceloa Gallardo no podían superar los cambios correspondiente a esta instancia de Copa Libertadores.

En caso de llegar a los cuartos de final, el elenco argentino podrá sacar al nuevo jugador del Real Madrid para darle lugar a Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza o Alex Woiski.

En la lista actualizada salieron Leandro González Pirez (transferido a Estudiantes), Gonzalo Tapia (se fue a San Pablo) y son tres los jugadores que no serán tomados en cuenta: Matías Kranevitter, Manuel Lanzini y Matías Rojas. Además, Rodrigo Aliendro rescindió su contrato con el club y se fue a Vélez mientras que el arquero Lucas Lavagnino está a préstamo en Independiente.