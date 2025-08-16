Gimnasia y Esgrima le ganó Almirante Brown y es más puntero que nunca en la Primera Nacional

El equipo visitante sorprendió y en la primera llegada golpeó al equipo dirigido por Ariel Broggi que no tuvo un buen funcionamiento y no generó llegadas de gol en los primeros 45'.

¡GOLAZO DE LA FRAGATA!



Con este tanto de Santiago Villalba, Almirante Brown le está ganando 1-0 a Gimnasia (M).

Además, Alegre tuvo una chance clara para marcar el segundo tanto para el Mirasol con un cabezazo que pegó en el palo.

Gimnasia Martín Pravata

Almirante simplemente fue mejor y fue justa la victoria parcial frente a un equipo del Lobo que dio muchas ventajas y nunca entró en partido frente a uno de los equipos que se ubica en los últimos puestos.

En el segundo tiempo reaccionó el local e igualó con el tanto de Lautaro Carrera, ex Instituto que hizo su estreno como titular y empujó la pelota tras un centro de Lencioni.

¡LO EMPATA EL LOBO MENDOCINO!



Tras un flojo primer tiempo, Gimnasia (M) reaccionó y llegó a la igualdad ante Almirante Brown gracias a este gol de Lautaro Carrera.

Más tarde apareció Ferreyra para marcar el segundo del Lobo que cambió su imagen con los ingresos de Brian Andrada y Mario Galeano.

El Lobo ganó su cuarto partido seguido, se sostiene arriba, tiene puntaje ideal con Ariel Broggi como entrenador y su próximo partido será de visitante ante Central Norte de Salta el próximo sábado 23 de agosto desde las 21.30.

¡LO DA VUELTA EL DUEÑO DE CASA!



Con este gol de Brian Ferreyra, Gimnasia (M) pasa adelante en el marcador y le está ganando 2-1 a Almirante Brown.