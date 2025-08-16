Gimnasia y Esgrima le ganó Almirante Brown y es más puntero que nunca en la Primera Nacional
Martín Pravata

Gimnasia y Esgrima se consolidó como líder de la Zona B al vencer 2 a 1 en el Parque a Almirante Brown, en un encuentro correspondiente a la 27ª fecha del torneo de la Primera Nacional.

El encuentro se jugó en el estadio Víctor Legrotaglie donde Villalba abrió el marcador a los 10' para la visita, igualó Carrera a los 10' del complemento y Ferreyra, a los 28', estableció el 2 a 1 para el dueño de casa.

Gimnasia
Gimnasia y Esgrima dio vuelta un partido chivo ante Almirante Brown.

Gimnasia y Esgrima dio vuelta un partido chivo ante Almirante Brown.

La Broggineta logró una gran victoria y sus hinchas se ilusiona con jugar la final por el primer ascenso aunque aún faltan 7 fechas y un partido pendiente.

El equipo visitante sorprendió y en la primera llegada golpeó al equipo dirigido por Ariel Broggi que no tuvo un buen funcionamiento y no generó llegadas de gol en los primeros 45'.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1956801194141028600&partner=&hide_thread=false

Además, Alegre tuvo una chance clara para marcar el segundo tanto para el Mirasol con un cabezazo que pegó en el palo.

Gimnasia

Almirante simplemente fue mejor y fue justa la victoria parcial frente a un equipo del Lobo que dio muchas ventajas y nunca entró en partido frente a uno de los equipos que se ubica en los últimos puestos.

En el segundo tiempo reaccionó el local e igualó con el tanto de Lautaro Carrera, ex Instituto que hizo su estreno como titular y empujó la pelota tras un centro de Lencioni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1956817877459186004&partner=&hide_thread=false

Más tarde apareció Ferreyra para marcar el segundo del Lobo que cambió su imagen con los ingresos de Brian Andrada y Mario Galeano.

El Lobo ganó su cuarto partido seguido, se sostiene arriba, tiene puntaje ideal con Ariel Broggi como entrenador y su próximo partido será de visitante ante Central Norte de Salta el próximo sábado 23 de agosto desde las 21.30.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1956822206639489516&partner=&hide_thread=false

Embed

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas